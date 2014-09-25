Предстоящая выплата НДПИ может снизить пару USD/RUB до 38,00

Перед выплатами НДПИ 25 сентября спрос банков на рублевую ликвидность, предоставляемую ЦБ РФ и Федеральным казначейством РФ остается высоким. В связи, с чем ставки межбанковского кредитования в РФ продолжают держаться на максимальных за последнюю неделю значениях.

Отметим, что 23 сентября Банк России в рамках аукциона РЕПО предложил банкам 2,4 трлн. руб. при спросе 2,624 трлн. руб. по ставке 8,16% на 7 дней, а Федеральное Казначейство - 225 млрд. руб. при спросе в 249 млрд. руб. по ставке 8,38% на 14 дней. Безусловно, коммерческим банкам РФ выгоднее обращаться за помощью к своим старшим коллегам, чем друг к другу на фоне того, так как ставка mosprime на 7 дней была вчера 8,93%, а на 14 дней – 9,14%.

Как известно, участники рынка живут ожиданиями, главным из которых является постепенное улучшение отношений между РФ и Западом. Все прекрасно понимают, что руководство РФ не станет пересматривать свою позицию по Крыму. Следовательно, длительный период конфронтации снизит ожидаемые прибыли западных компаний, ориентированных на РФ. Мы полагаем, что ближе к зиме, руководство ЕС, как и Украины, станет намного более сговорчивым с РФ. Следовательно, существенная геополитическая премия, заложенная в рублевые активы, постепенно будет снижаться. В краткосрочной перспективе пара USD/RUB вероятно попробует снизиться к отметкам 38,00 и 37,50. К концу года при сохранении благоприятной внешней обстановки пара может выйти в диапазон 36,00-36,50.