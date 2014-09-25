Валютный обзор на 25.09 от компании EXNESS

Существуют риски снижения евро к уровню 1,2662

Продавать при пробое уровня 1,2757 с целью 1,2662. Stop-Loss = 1,2830.

Причина торговой стратегии.

Сентябрьское падение индекса настроений в деловых кругах Германии от Ifo, вслед за снижением показателя PMI в производственном секторе, сигнализируют о вероятном замедлении ВВП 4-ой экономики мира в 3 кв. 2014 года. Слишком заметное различие в проводимых денежно-кредитных политиках в США и еврозоне, вероятно, продолжат оказывать давление на пару EURUSD. В краткосрочной перспективе мы не исключаем снижения евро к уровню поддержки 1,2662.

EURJPY: консолидация перед публикацией данных по розничным продажам в Италии

Покупать при пробое уровня 139,70 с целью 141,20. Stop-Loss = 139,00.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 8.00 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в Италии. Ожидаемый июльский рост продаж на 0,2%(м./м.) в 3-ей экономике еврозоны способен оказать поддержку евровым кросс-курсам, в том числе и EURJPY.

В краткосрочной перспективе цены на золото выйдут в диапазон 1180-1208 долл.

Продавать при пробое уровня 1208 с целью 1180. Стоп-лосс = 1230.

Причина торговой стратегии.

Цены на золото продолжают пребывать под давлением по мере того как участники рынка закладываются на ужесточение денежно-кредитной политики со стороны ФРС США и снижение инфляционного давления в еврозоне.

USDCHF: консолидация выше уровня поддержки 0,9432

Покупать при отбое от уровня 0,9432 с целью 0,9509. Стоп-лосс = 0,9380.

Причина торговой стратегии.

Августовская статистика по продажам новых домов в США вызвала бурный рост мировой резервной валюты на рынке FOREX. В отчетном периоде продажи увеличились с 427 тыс. до 504 тыс., что существенно превысило консенсус-прогноз 432 тыс. Полагаем, восстановление деловой активности на рынке недвижимости в США, серьезно пострадавшем в 2006-2008 годах, ускорит процесс повышения ставки по федеральным фондам в крупнейшей экономике мира.

Пара USDJPY готовится штурмовать уровень сопротивления 109,44

Покупать при пробое уровня 109,44 с целью 110,67. Stop-Loss = 108,90.

Причина торговой стратегии.

Сегодня вечером будет опубликован большой блок макроэкономической статистики по США. Ожидается, что объем заказов на товары длительного пользования в США в августе снизится после колоссального роста в июле, а индекс деловой активности в сфере услуг США, формирующей 70% ВВП этой страны, в сентябре практически не изменится. Кроме того, есть опасения, что еженедельное число первичных обращений за пособием по безработице в США вырастит с 280 тыс. до 294 тыс. Несмотря на риски фиксации длинных позиций, в краткосрочной перспективе пара USDJPY сохраняет шансы пробить уровень сопротивления 109,44.

Луни консолидируется вблизи сентябрьского максимума 1,1098

Покупать при пробое уровня 1,1123 с целью 1,1223. Stop-Loss = 1,1050.

Причина торговой стратегии.

Несмотря на возобновившейся рост цен на нефть марки WTI, вызванный сокращением на 4,3 млн. баррелей запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю, пара USDCAD вплотную подобралась к уровню сопротивления 1,1098. Похоже тренд на укрепление доллара США к товарно-сырьевым валютам, в том числе и луни, продолжится.