В среднесрочной перспективе евро может снизиться к уровню 1,2200

Сегодняшнее укрепление мировой резервной валюты на рынке FOREX мы связываем с исключительно сильной августовской статистикой по продажам новых домов в США. Дело в том, что восстановление деловой активности в сфере недвижимости США, из-за которой в свое время начался мировой финансовый кризис, усиливает вероятность скорого ужесточения денежно-кредитной политики в этой стране.



Отметим, что перспективы пары EURUSD, в условиях, когда в США будет происходить сжатие ликвидности, а в еврозоне – ее расширение, как говорят, оставляют желать лучшего. В краткосрочной перспективе евро, вероятно, снизится к уровню 1,2660, а в среднесрочной – может даже протестировать отметку 1,2200.