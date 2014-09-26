Валютный обзор на 26.09 от компании EXNESS

GOLD: рост на фоне снижения индекса деловой активности в сфере услуг США

Продавать при пробое уровня 1208 с целью 1180. Стоп-лосс = 1230.

Причина торговой стратегии.

Ценам на золото вчера удалось удержать поддержку 1208 долл. на фоне снижения индекса деловой активности в сфере услуг США от компании Markit с 59,5 п. до 58,5 п. Кроме того, часть инвесторов в условиях разрастания военной операции США в Ираке решают покупать не американские облигации, а золото. Тем не менее, ожидания ужесточения денежно-кредитной политики в США продолжат оказывать давление на драгоценные металлы.

USDCAD: рост перед публикацией 3-ей оценки ВВП США за 2 кв. 2014 года

Покупать при отбое от уровня 1,1100 с целью 1,1223. Stop-Loss = 1,1040.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована 3-ая оценка ВВП США за 2 кв. 2014 года. Пересмотр второй оценки в сторону увеличения с 4,2%(кв./кв.) до 4,6%(кв./кв.) вероятно усилит спрос на мировую резервную валюту.

USDCHF: консолидация ниже уровня сопротивления 0,9509

Покупать при пробое уровня 0,9509 с целью 0,9640. Stop-Loss = 0,9430.

Причина торговой стратегии.

Недавнее заявление швейцарского Центробанка о поддержке нижнего предела 1,2 в паре EUR/CHF обозначает намерение швейцарского регулятора покупать доллар относительно франка по мере ослабления пары EURUSD на рынке FOREX.



USDJPY: консолидация после публикации индекса потребительских цен Японии

Покупать при пробое уровня 109,44 с целью 110,67. Stop-Loss = 108,90.

Причина торговой стратегии.

Индекс потребительских цен Японии в августе снизился с 3,3% до 3,1% в годовом выражении. Учитывая намерение Банка Японии приблизиться к долгосрочной цели по инфляции в 2%(г./г.), можно предположить в перспективе увеличение темпов роста денежной базы в стране и дальнейшее ослабление национальной валюты.



AUDUSD: под давлением на фоне замедления темпов роста индекса опережающих экономических индикаторов Китая

Продавать при пробое уровня 0,8750 с целью 0,8656. Stop-Loss = 0,8810.

Причина торговой стратегии.

Темпы роста индекса опережающих экономических индикаторов Китая в августе снизились с 1,2% до 0,7% в месячном выражении, что указывает на вероятное замедление экономической активности в стране в ближайшие 3-6 месяцев. Данные негативны для осси, учитывая, что 90% австралийского экспорта приходится на Китай.

EURUSD: консолидация перед публикацией индекса потребительского доверия в Германии от Gfk

Продавать при пробое уровня 1,2697 с целью 1,2603. Stop-Loss = 1,2760.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 6.00 GMT будет опубликован индекс потребительского доверия в Германии от Gfk.Ожидаемое в октябре снижение показателя с 8,6 п. до 8,5 п. будет свидетельствовать о сокращении потребительских расходов в крупнейшей экономике еврозоны, что вероятно окажет давление на евро.