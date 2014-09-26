Данные по ВВП США способны укрепить доллар до 39 рублей

Приближение пары USD/RUB к историческому максимуму мы связываем с общим укреплением мировой резервной валюты на рынке FOREX после публикации исключительно сильной августовской статистики по продажам новых домов в США. Дело в том, что восстановление деловой активности в сфере недвижимости США, из-за которой в свое время начался мировой финансовый кризис, усилило вероятность скорого повышения ставки по федеральным фондам в крупнейшей мировой экономике.

В случае сегодняшнего пересмотра темпов роста ВВП США за 2 кв. 2014 года с 4,2%(кв./кв.) до 4,6%(кв./кв.) нельзя исключать тестирования долларом 39 рублей. Тем не менее, мы оставляем прежней среднесрочную оценку по доллару в 37,5 рублей.