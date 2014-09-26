«Закат Европы» не способствует покупкам европейских активов

За последние 5 месяцев валютная пара EURUSD снизилась на 12 фигур, протестировав вчера уровень, наблюдавшийся в декабре 2012 года. Напомним, что несколько лет назад угроза возможного выхода Греции из еврозоны потребовала от тройки кредиторов: МВФ, ЕЦБ и ЕС предоставить несколько кредитов данной стране на общую сумму порядка 250 млрд. евро. Кроме того, намерение ЕЦБ покупать облигации стран PIIGS, но которое так и не было реализовано в тот период, существенно понизило доходности по самым низкокачественным облигациям Европы. В настоящее время ситуация в еврозоне, конечно выглядит получше, чем в первые годы посткризисного периода. Однако угроза скатывания Европы в дефляционную спираль, а также череда различных референдумов в ЕС, могут на долгое время отбить интерес институциональных инвесторов к европейским активам.

Кроме того, постепенное разрастание ЕС, с возможность включения в среднесрочной перспективе Украины и Молдавии в него, может реализовать идею Освальда Шпенглера о закате Европы.

Мы полагаем, что риски среднесрочного снижения евро к уровню 1,2200 остаются чрезвычайно высокими.