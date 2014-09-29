На этой неделе евро может снизиться к уровню 1,2600

В минувшую пятницу пересмотр с 4,2% (кв./кв.) до 4,6% (кв./кв.) ВВП США за 2 кв. 2014 года помог мировой резервной валюте существенно укрепиться на рынке FOREX. На этой неделе порадовать долларовых быков способна сентябрьская статистика по рынку труда США. Несмотря на существенную перекупленность, пара USDJPY 3 октября вероятно закроется выше уровня 110,00.

Усиление доллара США и продолжающееся падение цен на сырьевые товары может крайне негативно сказаться на осси, киви и луни. В течение недели мы ожидаем их ослабления до отметок 0,8660, 0,7750 и 1,1250 соответственно.

В четверг 2 октября участники валютного рынка будут внимательно слушать речь президента ЕЦБ М.Драги, который вероятно объявить параметры запуска программы покупок активов в еврозоне – ABS. В условиях расширения денежного предложения в еврозоне можно ожидать снижения евро до уровня 1,2600.

Фунт на этой неделе будет дисконтировать данные по платежному балансу, финальной оценке ВВП страны за 2 кв. 2014 года, а также сентябрьские индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Великобритании. Учитывая, тесную взаимосвязь британской и европейской экономик, сокращение последней вероятно ударит по стоимости не только евро, но и фунта. По паре GBPUSD мы предполагаем снижение к уровню поддержки 1,6165.