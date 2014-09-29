На этой неделе доллар может протестировать отметку в 40 рублей

Рост пары USD/RUB с уровня 38,50 до 39,55 мы связываем с общим укреплением мировой резервной валюты на рынке FOREX после публикации исключительно сильной августовской статистики по продажам новых домов в США, а также пересмотренной в сторону роста оценки ВВП США за 2 кв. 2014 года. Полагаем, на этой неделе доллар США, прежде чем скорректироваться, протестирует отметку в 40 рублей. Это произойдет, если евро продолжит свое снижение к уровню 1,2600 перед октябрьским заседанием ЕЦБ, на котором, как ожидается, будет объявлено о запуске программы покупок активов ABS в еврозоне. И здесь возникает интрига относительно объема покупок активов ЕЦБ. Дело в том, что возможная отмена ряда европейских санкций к РФ будет способствовать улучшению бизнес климата, как в ЕС, так и в РФ. Следовательно, потребует меньших мер монетарного стимулирования в еврозоне. Мы надеемся, что санкции ЕС к РФ все же будут сняты. К концу 2014 года при стабилизации внешней обстановки доллар может снизиться до 36,50 рублей.