Валютный обзор на 29.09 от компании EXNESS

GBPUSD: консолидация перед публикацией статистики по кредитованию в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,6213 с целью 1,6158. Stop-Loss = 1,6263.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликована статистика по чистому объёму новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании. В августе ожидается замедление темпов роста показателя с 3,4 млрд. до 3,1 млрд., что может оказать давление на фунт.



Евро консолидируется выше уровня поддержки 1,2662

Продавать при пробое уровня 1,2662 с целью 1,2603. Stop-Loss = 1,2710.

Причина торговой стратегии.

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликована статистика по личным расходам и доходам американских потребителей. Ожидаемый в августе рост обоих показателей на 0,5% (м./м.) и 0,3% (м./м.) соответственно вероятно усилит давление на пару EURUSD. При пробое уровня поддержки 1,2662 стоит рассмотреть открытие новых коротких позиций по евро.



EURJPY: консолидация в диапазоне 138,38 – 139,08

Покупать при пробое уровня 139,08 с целью 140,15. Stop-Loss = 138,50.

Причина торговой стратегии.

Ослабление йены в паре с долларом США способствует стабилизации кросс-курса EURJPY в диапазоне 138,38- 139,08. Перед октябрьским заседанием ЕЦБ, на котором вероятно будет объявлено о программе ABS, пара EURJPY вероятно попробует протестировать уровни 139,65 и 140,15.

GOLD: под давлением после публикации ВВП США за 2 кв. 2014 года

Продавать при пробое уровня 1208 с целью 1180. Стоп-лосс = 1230.

Причина торговой стратегии.

В минувшую пятницу пересмотр с 4,2% (кв./кв.) до 4,6% (кв./кв.) ВВП США за 2 кв. 2014 года усилил позиции мировой резервной валюты на рынке FOREX, так как расширение крупнейшей экономики мира создало предпосылки к скорому сворачиванию мер монетарного стимулирования в США.



NZDUSD: под давлением на фоне роста доллара США

Покупать при отбое от уровня 0,7709 с целью 0,7850. Stop-Loss = 0,7650.

Причина торговой стратегии.

Новозеландский доллар только сегодня начинает отыгрывать исключительно сильную статистику по ВВП США за 2 кв. 2014 года. Обвалившись утром более чем на 1,5 фигуры, киви предпринял попытку сократить часть потерь. Учитывая наличие близкой поддержки 0,7709, стоит рассмотреть открытие длинных позиций по киви в надежде на его дальнейшую коррекцию.



Спрос на пару USDJPY усилился после пробоя максимума 109,44

Покупать при отбое от уровня 109,44 с целью 110,67. Stop-Loss = 109,00.

Причина торговой стратегии.

Сегодня управляющий Банка Японии Курода заявил о том, что текущая мягкая денежно-кредитная политика в стране является уместной. По его мнению, после стабилизации около уровня 1,25% базовая инфляция в Японии достигнет запланированной отметки в 2%. Полагаем, на фоне продолжения стимулирующей монетарной политики в Японии, ее сворачивание в США приведет к дальнейшему росту пары USDJPY.