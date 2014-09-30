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К концу года доллар может снизиться до 36,50 рублей

30.09.2014 12:43 1 983 просмотра
Вчера стоимость бивалютной корзины вплотную приблизилась к отметке в 44,40, при тестировании которой ЦБ РФ стал бы продавать доллары на внутреннем валютном рынке. Полагаем, игра против ЦБ РФ не вдохновила участников валютного рынка на сегодняшние покупки долларов США. Стабилизация цен на нефть в районе отметки 97 долларов позволяет с оптимизмом смотреть на будущее российской экономики, бюджет которой сверстан исходя из цены барреля в 93 доллара. Более того, по мнению ЦБ РФ и Минфина снижение цен на нефть до 90 долларов в ближайшую трехлетку безусловно ударит по платежному балансу РФ, но не станет для нашей экономики критическим. Ожидания снижения геополитической напряжённости между РФ и Западом закладываются в качестве основного сценария в бюджет РФ на 2015 год. По нашим оценкам, к концу 2014 года при стабилизации внешней обстановки доллар может снизиться до 36,50 рублей.

Комментарии 1

Максим Осадчий  (Maxim_Osadchy)
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Сергей, не могли бы Вы объяснить, как получен прогноз 36,5?
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