Валютный обзор на 01.10 от компании EXNESS

AUDUSD: под давлением на фоне снижения индекса деловой активности в производственном секторе Австралии



Продавать при пробое уровня 0,8658 с целью 0,8558. Stop-Loss = 0,8710.



Причина торговой стратегии.



Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Австралии в сентябре снизился с 47,3 п. до 46,5 п. Кроме того, сегодня давление на осси оказала также слабая статистика по розничным продажам в стране. В августе темпы роста продаж снизились с 0,4% (м./м.) до 0,1%(м./м.).



NZDUSD: консолидация после публикации индекса деловой активности в Китае



Покупать при пробое уровня 0,7826 с целью 0,7912. Стоп-лосс = 0,7750.



Причина торговой стратегии.



Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Китая в сентябре не изменился, составив 51,1 п. Полагаем, статистика окажет стабилизирующее действие на киви, протестировавшего недавно годовой уровень поддержки 0,7709. Учитывая, что спрэд между ключевыми ставками в Новой Зеландии и США составляет 3,25%, покупки пары NZDUSD на текущих уровнях привлекут инвесторов, торгующих стратегии carry trade.



USDJPY: рост после публикации отчета Tankan



Покупать при отбое от уровня 109,67 с целью 110,67. Stop-Loss = 109,00.



Причина торговой стратегии.



Опубликованный сегодня экономический отчет Tankan за 3 кв. 2014 года указал на слабость восстановления промышленного сектора Японии и стагнацию в секторе услуг страны. Таким образом, последствия повышения налога с продаж в стране с 5% до 8% вероятно будут ощущаться и в 4 кв. 2014 года. Ожидания дальнейшего роста налоговой нагрузки в стране могут потребовать в 2015 году расширения монетарного стимулирования от Банка Японии.



GOLD: под давлением перед публикацией индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM



Продавать при пробое уровня 1204 с целью 1180. Stop-Loss = 1224.



Причина торговой стратегии.



Сегодня в 14.00 GMT будет опубликован один из самых репрезентативных показателей, отражающих здоровье американской экономики. Вероятное снижение индекса деловой активности в производственном секторе США от ISM в сентябре с 59,0 п. до 58,6 п., может оказать лишь незначительное давление на мировую резервную валюту. Полагаем, в краткосрочной перспективе цены на золото опустятся к уровню поддержки 1180 долл.



Риски снижения евро к уровню 1,2500 остаются высокими



Продавать при пробое уровня 1,2572 с целью 1,2500. Stop-Loss = 1,2635.



Причина торговой стратегии.



Вчерашняя макроэкономическая статистика из Европы развеяла все надежды на возможную коррекцию евро на рынке FOREX. Рост числа безработных в Германии, а также снижение годовой инфляции в еврозоне до 0,3% заставили инвесторов распродавать европейские активы. Полагаем, в краткосрочной перспективе евро протестирует психологический уровень поддержки 1,2500.



Фунт в среднесрочной перспективе может снизиться к уровню 1,6060



Продавать при пробое уровня 1,6158 с целью 1,6062. Stop-Loss = 1,6215.



Причина торговой стратегии.



Несмотря на сохранение целостности Великобритании, британская валюта в среднесрочной перспективе может опуститься к уровню поддержки 1,6060. Дело в том, что в США процентные ставки вероятно начнут расти раньше, чем в Великобритании. Следовательно, повышенный спрос на американские долговые бумаги будет способствовать укреплению доллара США на рынке FOREX.