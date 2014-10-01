В краткосрочной перспективе доллар может протестировать отметку в 39,91 рублей

Вчера Банк России проинформировал участников рынка о том, что он не рассматривает введение каких-либо ограничений на трансграничное движение капитала. Данное сообщение должно помочь рублю укрепиться к бивалютной корзине, тестировавшей вчера отметку в 44,47 рублей. Отметим, что 30 сентября участники валютного рынка в рамках операции валютный своп заняли у Банка России 581,4 млн. долл.

Завтра, когда состоится заседание ЕЦБ, на котором, как ожидается, Марио Драги обозначит параметры покупок европейских ценных бумаг, обеспеченных активами (ABS), пара EUR/USD вероятно снизится к психологической отметке 1,2500. В этом случае курс доллара к рублю может протестировать отметку в 39,91 рублей, прежде чем ЦБ РФ вмешается в ход торгов на внутреннем валютном рынке.