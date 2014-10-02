Валютный обзор на 02.10 от компании EXNESS

Евро консолидируется перед заседанием ЕЦБ

Продавать при пробое уровня 1,2572 с целями 1,2500 и 1,2400. Стоп-лосс = 1,2640.

Причина торговой стратегии

Ожидается, что сегодня М.Драги объявит о запуске европейской программы покупок активов. Основная интрига заключается в объеме данной программы. В рамках сформированного нисходящего тренда следует рассмотреть открытие шортов по евро ниже уровня поддержки 1,2572.



GOLD: консолидация в диапазоне 1204 – 1225 долл.

Продавать при пробое уровня 1204 с целью 1180. Стоп-лосс = 1224.

Причина торговой стратегии

Вчера цены на золото воспользовались слабостью доллара, приблизившись к локальному уровню сопротивления 1225 долл. Действительно, снижение индекса PMI в производственном секторе США от ISM c 59,0 п. до 56,6 п. указало на риски ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Между тем, снижение инфляционного давления в США, Великобритании, а также в еврозоне продолжит оказывать давление на золото, выступающего в качестве инструмента хеджирования от инфляции.



Луни ослабляется по мере снижения цен на нефть

Покупать выше уровня 1,1120 с целью 1,1223. Стоп-лосс = 1,1070.

Причина торговой стратегии

Снижение цена нефть WTI до 90 долларов за баррель не предвещает ничего хорошо для курса луни. Учитывая, серьезную зависимость канадского доллара от экспорта энергоресурсов в США, мы не исключаем роста пары USDCAD до уровня 1,1223.



AUDUSD: рост на фоне сокращения дефицита внешней торговли Австралии

Покупать при пробое уровня 0,8818 с целью 0,8914. Stop-Loss = 0,8750.

Причина торговой стратегии.

Дефицит внешней торговли Австралии в августе сократился с 1,36 млрд. до 0,79 млрд. Рост торгового баланса, входящего в структуру ВВП Австралии, вероятно окажет поддержку курсу осси.



USDJPY: консолидация после публикации денежной базы в Японии

Покупать при отбое от уровня 108,24 с целью 110,08. Стоп-лосс = 107,50.

Причина торговой стратегии.

Денежная база в Японии в сентябре увеличилась на 35,3%(г./г.), достигнув уровня в 251,06 трлн. йен. По нашим оценкам, к концу 2014 г. предполагается рост денежной базы до 256-270 трлн. иен. После непродолжительной коррекции пара USDJPY вероятно вновь попробует протестировать уровень 110,08.



GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,6158 – 1,6264

Продавать при пробое уровня 1,6158 с целью 1,6062. Stop-Loss = 1,6210.

Причина торговой стратегии.

Вчера была опубликована негативная макроэкономическая статистика по Великобритании. В частности, индекс деловой активности в производственном секторе этой страны в сентябре снизился с 52,2 п. до 51,6 п. Сегодня давление на фунт могут оказать данные по деловой активности в строительном секторе, формирующим значительную часть ВВП страны.