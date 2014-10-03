Сделки валютного РЕПО обеспечат устойчивость рубля

Вчерашнее заявление Э.Набиуллиной о скором введении ЦБ РФ операций валютного РЕПО на 7 и 28 дней позволяет надеяться на то, что спрос на иностранную валюту со стороны российских коммерческих банков и крупных нефтегазовых компаний в нашей стране будет удовлетворен за счет ресурсов ЦБ РФ.

Учитывая среднесрочные риски падения цен на нефть до 89 долларов и евро - до отметки 1,2500 в связи с укреплением мировой резервной валюты, мы ожидаем тестирования долларом ключевого уровня сопротивления в 40 рублей. Отметим, что в связи с достижением стоимости бивалютной корзины 44,40 рублей, сегодня стоит ждать продаж долларов США со стороны ЦБ РФ.

По нашим оценкам, даже если цены на нефть сохранятся в районе 89 долларов до конца 2014 года, средняя стоимость нефти Urals по итогам года составит порядка 97 долларов за баррель. Учитывая, что в бюджет РФ на текущий год была заложена цена нефти в 93 доллара, а рубль с начала года обвалился на 23% относительно доллара США, в 2014 году Россия получит профицитный бюджет. Безусловно, повышать привлекательность российской продукции на международных рынках надо не счет ослабления рубля, а посредством роста качества продукции. Мы надеемся, что призыв господина Путина о необходимости существенной модернизации промышленного комплекса РФ в ближайшие 2 года будет услышан. Полагаем, программа импортозамещения в РФ, какой бы сложной она не была в 2014-2016 годах, укрепит доверие к российской экономике и к рублю в частности. В среднесрочной перспективе мы ожидаем снижения пары USD/RUB к отметкам 37,50 и 36,50.