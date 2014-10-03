Валютный обзор на 03.10 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением после заявлений М.Драги

Продавать при пробое уровня 1,2572 с целями 1,2500 и 1,2400. Стоп-лосс = 1,2640.

Причина торговой стратегии

Вчера М.Драги заявил о том, что ЕЦБ будет покупать ипотечные облигации со второй половины октября, а c 4 кв. 2014 года – ценные бумаги, обеспеченные активами (ABS). Он также подчеркнул, что в результате таких действий объем активов на балансе банка увеличится до уровня 2012 г., то есть примерно с 2 трлн. до 3 трлн. евро. Полагаем, вливание 1 трлн. евро в европейский финансовый сектор окажет давление на евро на рынке FOREX.



GOLD: под давлением на фоне вероятного укрепления доллара США

Продавать при пробое уровня 1204 с целью 1180. Стоп-лосс = 1224.

Причина торговой стратегии

Сегодняшняя публикация статистики по рынку труда в США может наконец-то спровоцировать падение цен на золото к долгосрочному уровню поддержки в 1180 долл. Отметим, что, несмотря на снижение золота на 37% за последние 3 года, существуют риски его падения еще на 25% с текущих уровней в связи с вероятным укреплением мировой резервной валюты на рынке FOREX!



В краткосрочной перспективе пара USDCAD может протестировать годовой максимум 1,1275

Покупать выше уровня 1,1223 с целью 1,1275. Стоп-лосс = 1,1175.

Причина торговой стратегии

Августовские данные по торговому балансу Канады видимо не окажут существенной поддержки курсу луни. Дело в том, что рост экономической активности в США и ужесточение денежно-кредитной политики в этой стране являются сейчас доминирующей идеей на рынке FOREX.



AUDUSD: консолидация под уровнем сопротивления 0,8818

Покупать при пробое уровня 0,8818 с целью 0,8914. Стоп-лосс = 0,8750.

Причина торговой стратегии

Продажи домов на первичном рынке недвижимости Австралии в августе выросли на 3,3%(м./м.) после июльского снижения на 5,7%(м./м.). Между тем, настроение покупателям осси подпортило сентябрьское снижение индекса активности в сфере услуг от AiG с 49,4 п. до 45,4 п.



USDJPY: рост в ожидании улучшения ситуации на рынке труда в США

Покупать при пробое уровня 108,90 с целью 110,08. Стоп-лосс = 108,00.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будут опубликованы данные по рынку труда в США. В сентябре ожидается увеличение занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 216 тыс. человек и сохранение уровня безработицы на отметке 6,1%. Полагаем, статистика усилит рост спроса на мировую резервную валюту на рынке FOREX.



GBPUSD: под давлением перед публикацией индекса деловой активности в сфере услуг Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,6111 с целью 1,6050. Стоп-лосс = 1,6171.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликован индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании. В сентябре ожидается снижение показателя с 60,5 п. до 59,1 п., что может оказать давление на фунт. Отметим, что спред в 0,2 п.п. между годовыми индексами потребительских цен при сохранении примерно одинакового уровня безработицы в США и Великобритании, предполагает более скорое повышение ключевой процентной ставки в США.