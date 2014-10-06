На этой неделе евро может снизиться к уровню 1,2400

На прошлой неделе публикация сентябрьской статистики по рынку труда США существенно укрепила позиции мировой резервной валюте на рынке FOREX. Отметим, что падение уровня безработицы в США до 5,9% ускорит процесс ужесточения монетарной политики в этой стране. По нашим оценкам рост ставки по федеральным фондам до 0,5% состоится в конце 1 кв. 2015 года.

На фоне скорого запуска программы покупок ценных бумаг в еврозоне риски среднесрочного снижения евро к уровню 1,2200 остаются высокими. На этой неделе мы не исключаем тестирования парой EUR/USD уровня 1,2400 из-за вероятного сокращения в августе промышленного производства и чистого экспорта в Германии и Франции.

В четверг, 9 октября, стоит обратить внимание на заседание Банка Англии. Ожидается, что на фоне низкой инфляции в 1,5%(г./г.) британский регулятор сохранит ключевую процентную ставку в стране на уровне 0,5%, а также оставит без изменений объем покупок активов в 375 млрд. фунтов. По паре GBPUSD вероятно падение к уровню 1,5860.

Аутсайдером этой недели может стать осси. Ожидаемое в сентябре сокращение уровня занятости в Австралии на 30 тыс. человек при росте безработицы до 6,2% заставят инвесторов распродавать пару AUD/USD. К концу недели мы не исключаем снижения осси к уровню 0,8550.