На этой неделе доллар может снизиться до 39,50 рублей

Сегодняшний рост доллара США до 40 рублей мы связываем с существенным укреплением мировой резервной валюты на рынке FOREX. Дело в том, что сильная сентябрьская статистика рынку труда в США увеличила вероятность окончательного сворачивания программы QE3 в октябре. По нашим оценкам при снижении уровня безработицы в США с 5,9% до 5,5% рост ключевой процентной ставки в крупнейшей экономике до 0,5% произойдет уже в 1 кв. 2015 года.

Учитывая нахождение стоимости бивалютной корзины в диапазоне интервенций ЦБ РФ, мы не исключаем снижения доллара США до 39,50 рублей на этой неделе. По нашим оценкам при тестировании бивалютной корзиной отметки в 44,5 рублей ЦБ РФ выбросит на рынок порядка 700 млн. долларов. Кроме того, обещанный госпожой Э.Набиуллиной запуск ЦБ РФ операций валютного РЕПО на 7 и 28 дней, вероятно, стабилизирует ситуацию с долларовой ликвидностью в РФ.