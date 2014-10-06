Валютный обзор на 06.10 от компании EXNESS

Золото пытается развить коррекцию от уровня поддержки 1180 долл.

Покупать при отбое от уровня 1185 с целью 1205. Стоп-лосс = 1170.

Причина торговой стратегии

В минувшую пятницу была опубликована сильная макроэкономическая статистика по США, которая привела к существенному укреплению мировой резервной валюты на рынке FOREX. В частности, долларовых быков порадовало сентябрьское падение уровня безработицы с 6,1% до 5,9%, а также рост занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 248 тыс. В настоящий момент золото развивает коррекцию от очень сильного уровня поддержки в 1180 долл.



USDJPY: коррекция от уровня сопротивления 109,90

Покупать при пробое уровня 109,90 с целью 111,00. Стоп-лосс = 109,40.

Причина торговой стратегии

Перед завтрашней публикацией ключевой процентной ставки в Японии пара USDJPY видимо продолжит консолидироваться под уровнем сопротивления 109,90. Учитывая крайне низкую вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в 3-ей экономике мира, рост пары USDJPY, видимо, продолжится.



USDCAD: под давлением перед публикацией индекса деловой активности в производственном секторе Канады

Покупать при отбое от уровня 1,1223 с целью 1,1307. Стоп-лосс = 1,1160.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 14.00 GMT будет опубликован индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Канады. В сентябре ожидается рост показателя с 50,9 п. до 53,4 п. При тестировании парой USDCAD уровня поддержки 1,1223 стоит рассмотреть открытие длинных позиций по мировой резервной валюте.



Евро удерживает поддержку 1,2500

Продавать при пробое уровня 1,2500 с целью 1,2400. Стоп-лосс = 1,2550.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 6.00 GMT была опубликована негативная макроэкономическая статистика по крупнейшей экономике еврозоны. В августе объем заказов в промышленном секторе Германии сократился на 5,7%(м./м.), оказавшись хуже прогноза в -2,4%(м./м.). В настоящее время сильно перепроданный евро пытается развить коррекцию от уровня поддержки 1,2500. Между тем риски его снижения к уровню 1,2400 остаются высокими.



Риски снижения пары EURJPY к уровню 135,80 остаются высокими

Продавать при пробое уровня 136,88 с целью 135,80. Стоп-лосс = 137,50.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликован индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix. В октябре ожидается снижение показателя с (-9,8 п.) до (-11,8 п.). Отметим, что сползание данного показателя ниже нуля наблюдалось в июле 2008 и в августе 2011 годов. Полагаем, статистика окажет давление на евровые кросс-курсы.



В среднесрочной перспективе пара USDCHF может протестировать уровень 0,9900

Покупать при пробое уровня 0,9687 с целью 0,9750. Стоп-лосс = 0,9630.

Причина торговой стратегии

Пара USDCHF, зеркально повторяющая траекторию движения пары EURUSD, в среднесрочной перспективе может протестировать уровень сопротивления 0,9900. Возможное увеличение в 2015 году до 1,25% спреда между ключевыми ставками в США и Швейцарии обуславливает рост пары USDCHF.