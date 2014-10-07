Активные действия Банка России помогают рублю

После продажи 2 октября символических 4 млн. долл. вчера Банк России решил увеличить свое присутствие на внутреннем валютном рынке, выбросив 980 млн. долларов. Отметим, что по итогам прошлой недели ЦБ РФ предоставил по ставке 1,5% годовых почти 1,34 млрд. долларов российским коммерческим банкам. Сегодня российский регулятор проведет рублевый аукцион РЕПО, предоставив 1,99 трлн. рублей на 7 дней по ставке 8% годовых. Если спрос на аукционе превысит данный объем, тогда следует ожидать увеличения ставок межбанковского кредитования перед предстоящей 14 октября выплатой налога на прибыль российских организаций. При этом скорое введение ЦБ РФ операций валютного РЕПО на 7 и 28 дней должно стабилизировать ситуацию с долларовой ликвидностью в нашей стране.

Учитывая, что сегодня не ожидается выхода значимой макроэкономической статистики по США, кроме данных по объему потребительского кредитования, коррекция рубля к доллару вероятно продолжится. При этом пробой парой USD/RUB уровня 39,50 ускорит ликвидацию длинных позиций по доллару США.