Валютный обзор на 07.10 от компании EXNESS

GBPUSD: консолидация перед публикацией данных по промышленному производству в Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,6098 с целью 1,6171. Стоп-лосс = 1,6040.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликован объем промышленного производства в Великобритании. Ожидаемый в августе рост показателя на 0,2% (м./м.), вероятно, позволит фунту закрепиться в диапазоне 1,6098-1,6171.



USDCHF: консолидация перед публикацией макроэкономической статистики по Швейцарии

Покупать при пробое уровня 0,9618 с целью 0,9687. Стоп-лосс = 0,9560.

Причина торговой стратегии

Сегодня участники рынка узнают данные по потребительской инфляции и розничным продажам в 20-ой по ВВП экономике мира. Полагаем, если индекс потребительских цен в сентябре вырастит менее чем на 0,2%(м./м.), пара USDCHF попробует вновь протестировать уровень сопротивления 0,9687.



EURUSD: под давлением на фоне снижения объема промышленного производства в Германии

Продавать при пробое уровня 1,2572 с целью 1,2500. Стоп-лосс = 1,2630.

Причина торговой стратегии

Объём промышленного производства в Германии в августе снизился на 4% при прогнозе -1,4% в месячном выражении. Данные отражают сокращение реального сектора крупнейшей экономики еврозоны, что, безусловно, не способствует покупкам единой европейской валюты.

NZDUSD: под давлением на фоне снижения индекса настроений в деловых кругах Новой Зеландии

Покупать при отбое от уровня 0,7709 с целью 0,7800. Стоп-лосс = 0,7650.

Причина торговой стратегии

Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии в 3 кв. 2014 года снизился с 32 п. до 19 п. Данные отражают вероятное замедление инвестиционных расходов в отчетном периоде, что не способствует покупкам киви. Между тем, вблизи годового уровня поддержки 0,7709 пара NZDUSD может стать интересной для открытия краткосрочных длинных позиций.



AUDUSD: консолидация на фоне сохранения ключевой процентной ставки в Австралии на уровне 2,50%

Покупать при пробое уровня 0,8818 с целью 0,8914. Стоп-лосс = 0,8750.

Причина торговой стратегии

Сохранение ключевой процентной ставки в Австралии на уровне 2,50% не вызвало резкой реакции осси. По мнению Резервного банка Австралии, курс австралийского доллара остается высоким по историческим стандартам, несмотря на недавнее его падение. С технической точки зрения выше уровня сопротивления 0,8818 пара AUDUSD станет интересной для покупок.



В краткосрочной перспективе пара USDCAD может снизиться к уровню 1,1070

Продавать при пробое уровня 1,1110 с целями 1,1070 и 1,1000. Стоп-лосс = 1,1150.

Причина торговой стратегии

Рост индекс деловой активности менеджеров по снабжению в производственном секторе Канады с 50,9 п. до 58,6 п. спровоцировал существенное укрепление канадской валюты на рынке FOREX. Полагаем, в краткосрочной перспективе фиксация длинных позиций в паре USDCAD продолжится. Основными поддержками выступят уровни 1,1070 и 1,1000.