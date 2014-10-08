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Рубль может спасти только Банк России

08.10.2014 14:03 1 651 просмотр
Вчера Банк России продал 420 млн. долларов на внутреннем валютном рынке, сбив пыл покупателей мировой резервной валюты. Однако сегодня отметка в 40 рублей может быть покорена ввиду ухудшившейся внешней обстановки. Падение американских фондовых индексов, как и цен на нефть BRENT до 91,5 доллара мы связываем с 2-я основными факторами – ожидаемым в октябре завершением программы QE3 в США, а также снижением прогноза МВФ по темпам роста мировой экономики в 2015 году. Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и вероятность возобновления масштабных боевых действий на юго-востоке Украины после того, как пройдут парламентские выборы на Украине. Глядя на текущую доходность 10-ти летних ОФЗ РФ, можно предположить ее дальнейшее повышение к отметке 9,9%.
Мы полагаем, что пока Банк РФ не введет аукционы валютного РЕПО на 7 и 28 дней, ситуация с долларовой ликвидностью в РФ останется напряженной. Тем не менее, покупать доллары выше 40 рублей мы считаем нецелесообразным. К концу 2014 года мы ожидаем снижения стоимости мировой резервной валюты до уровня в 37,50 рублей.

Комментарии 1

Руслан Прогов  (vik67)
#
А До апреля полагаю увидим и более низкие значения...

А в скором будущем и отметку 32-30 рублей увидим
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