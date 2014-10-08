Валютный обзор на 08.10 от компании EXNESS

AUDUSD: консолидация в диапазоне 0,8659 – 0,8818

Покупать при отбое от уровня 0,8659 с целью 0,8818. Стоп-лосс = 0,8600.

Причина торговой стратегии

Вчера МВФ понизил прогноз по темпам роста мировой экономики в 2015 году с 4,0% до 3,8%. Организация, которой в этом году исполняется 70 лет, связывает это с сокращением темпов роста экономик развивающихся стран, а также еврозоны. Подобный новостной фон не способствует покупкам товарно-сырьевых активов, в том числе и осси.



USDCHF: консолидация выше уровня поддержки 0,9565

Покупать при отбое от уровня 0,9565 с целью 0,9687. Стоп-лосс = 0,9510.

Причина торговой стратегии

Уровень безработицы в Швейцарии в сентябре не изменился, составив 3,2%, что оказалось хуже прогноза 3,1%. Полагаем данные не окажут значимого влияния на пару USDCHF. С технической точки зрения мы ожидаем ее роста от уровня поддержки 0,9565.



GOLD: консолидация перед публикацией сентябрьских протоколов ФРС США

Продавать при пробое уровня 1204 с целью 1183. Стоп-лосс = 1220.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 18.00 GMT будут опубликованы протоколы сентябрьского заседания ФРС США. Если они будут носить ястребиный характер, падение золота вновь возобновится. Полагаем, пробой поддержки 1204 долл. ускорит ликвидацию длинных позиций по золоту.

Йена протестировала поддержку 108,00 после публикации данных по внешней торговли Японии

Покупать при пробое уровня 108,50 с целью 109,90. Стоп-лосс = 107,75.

Причина торговой стратегии

На фоне слабых данных по внешней торговли Японии, пара USDJPY в начале азиатской сессии протестировала уровень поддержки 108,00. Отметим, что дефицит внешней торговли Японии в августе вырос на 12,0% (г./г.), составив 831,8 млрд. иен. Несмотря на сворачивание операций carry trade, мы ожидаем усиления покупок доллара США на фоне роста американской экономики.



GBPUSD: под давлением на фоне снижения инфляционных ожиданий в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,6041 с целью 1,5950. Стоп-лосс = 1,6100.

Причина торговой стратегии

Индекс цен в магазинах розничных компаний Великобритании – членов Британского консорциума ритейлеров в сентябре снизился на 1,8% (м./м.). Таким образом, за последние 17 месяцев участники рынка наблюдают снижение данного показателя, что сигнализирует о развитии дефляционных процессов в британской экономике.



USDCAD: консолидация перед публикацией числа строительств новых домов в Канаде

Покупать при пробое уровня 1,1200 с целью 1,1260. Стоп-лосс = 1,1150.

Причина торговой стратегии

Сегодня будет публиковано число закладок новых домов в Канаде. В сентябре ожидается рост показателя с 192 тыс. до 195 тыс. в годовом выражении, что может поспособствовать покупкам канадской валюты. Между тем, падение цен на нефть WTI до 88 долларов, вероятно, сохранит позицию динамического равновесия в паре USDCAD.