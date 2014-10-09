Приближение налогового периода вселяет оптимизм в рубль

В октябре участники валютного рынка убедились в том, что игра против ЦБ РФ им не принесет ничего хорошего. Вот и вчера российский регулятор выбросил на рынок 442 млн. долларов, что скомпенсировало давление на рубль на фоне падения цен на черное золото до 90 долларов. Сегодня рубль попробует перехватить инициативу у своего американского коллеги, подвергшемуся распродажам на рынке FOREX после публикации мягких сентябрьских протоколов ФРС США. По мнению американского регулятора, укрепление доллара США, вызванное, в том числе и слабостью евро, вероятно, окажет давление на инфляцию и экспорт, который входит в структуру ВВП США. Отметим, что текущее значение инфляции в крупнейшей экономике мира сейчас не дотягивает 0,3 п.п. до таргетируемого ФРС США значения в 2,0%(г./г.). Низкое инфляционное давление может отложить начало повышения ключевой процентной ставки в США на конец 2 кв. 2015 года.

Отметим, что теоретическая, но не работающая в текущих геополитических условиях модель паритета покупательной способности, в начале 2014 года предполагала рост доллара не более чем до уровня в 35,50 рублей. Возможно в 2016 году, когда темпы роста инфляции в РФ составят 4% против 2% в США, ослабление рубля ограничится 2% в год.

Перед выплатой налога на прибыль организаций, учитывая вероятный рост ставки межбанковского кредитования Mosprime- overnight выше 8%, мы ожидаем снижения доллара до 39,50 рублей.