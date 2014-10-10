Нефть душит рубль

Несмотря на вчерашнюю интервенцию ЦБ РФ по продаже 1,501 млрд. долларов, российский рубль сегодня продолжил свое падение к доллару США. Безусловно, цена нефти BRENT в 88,50 долларов убавляет интерес институциональных инвесторов к российским активам. Отметим, что падение цен на черное золото обусловлено с одной стороны ростом предложения нефти со стороны Ливии, Ирака и США, а с другой – вероятным снижением спроса на нефть со стороны мировой экономики в 2015 году. Таким образом, негативные прогнозы МФВ о будущих темпах роста мировой экономики лишь усилили сворачивание операций carry trade на мировых финансовых рынках перед ожидаемым завершением в октябре программы QE3 в США.

Однако участники рынка надеются на восстановление котировок нефти BRENT до 95 долларов в ноябре, когда, как ожидается, страны ОПЕК снизят квоты на добычу нефти.

Отметим, что вчерашнее заявление госначальника финансово-экономического департамента компании «Газпром» Александра Иванникова о возможности привлечения газовым гигантом китайских кредитов в конце 2014 г. – начале 2015 г., вероятно, активизирует работу и других российских компаний, и в первую очередь Роснефти и Газпромбанка, по освоению азиатских рынков капитала. Реализация этих событий, пусть и в среднесрочной перспективе, безусловно, приведет к укреплению российской валюты. К концу 2014 года мы не исключаем снижения доллара США к 37,50 рублям.