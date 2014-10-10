AUDUSD: под давлением на фоне снижения динамики кредитования в Австралии
Покупать при пробое уровня 0,8800 с целью 0,8900. Стоп-лосс = 0,8740.
Причина торговой стратегии
Осси скорректировался к уровню поддержки 0,8745 после публикации негативной статистики по динамике кредитования в Австралии. В частности, число одобренных жилищных кредитов в этой стране в августе снизилось на 0,9%(м./м.), а инвестиционных – на 0,1% (м./м.).
USDJPY: под давлением на фоне сворачивания операций carry trade
Продавать при пробое уровня 107,53 с целью 106,93. Стоп-лосс = 108,00.
Причина торговой стратегии
Ухудшение прогноза МВФ по темпам роста мировой экономики в 2015 году заставляет инвесторов сворачивать операции carry trade на финансовых рынках. Закрытие американских фондовых индексов со снижением в 2% спровоцировало сегодня распродажи на азиатских фондовых площадках, что привело к укреплению японской валюты.
GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,6100
Покупать при пробое уровня 1,6140 с целью 1,6227. Стоп-лосс = 1,6080.
Причина торговой стратегии
Вчера Банк Англии не разочаровал сторонников проведения мягкой денежно-кредитной политики в Великобритании, сохранив неизменными процентную ставку и объем покупок активов. Похоже, что дефляция, зародившаяся в еврозоне, начинает распространяться и в Великобритании. Учитывая текущее значение индекса потребительских цен в Великобритании в 1,5%, вопрос скорого повышения учетной ставки в стране отпал сам собой. Сегодня некоторую поддержку британской валюте может оказать вероятный августовский рост торгового баланса Великобритании.
USDCAD: консолидация перед публикацией статистики по рынку труда Канады
Покупать при пробое уровня 1,1200 с целью 1,1260. Стоп-лосс = 1,1150.
Причина торговой стратегии
Падение цен на нефть WTI до 84 долларов сегодня окажет давление на канадскую валюту. Между тем, надежду на менее интенсивное ослабление луни обеспечивает ожидание сентябрьского роста занятости в Канаде на 18,7 тыс. человек.
Евро удерживает поддержку 1,2671 после публикации объема промышленного производства во Франции
Покупать при пробое уровня 1,2720 с целью 1,2786. Стоп-лосс = 1,2670.
Причина торговой стратегии
Евро получил поддержку от статистики по объему промышленного производства во Франции. Ключевой макроэкономический показатель второй экономики еврозоны в августе не изменился, оказавшись лучше прогноза -0,2% (м./м.). Однако евровым быкам стоит быть осторожными с покупками, дождавшись данных по промышленному производству в Италии.
EURJPY может обновить поддержку 136,60
Продавать при пробое уровня 136,60 с целью 135,80. Стоп-лосс = 137,10.
Причина торговой стратегии
Пара EURJPY с большим трудом удерживает поддержку 136,60 на фоне сворачивания операций carry trade на финансовых площадках. Спровоцировать падение ниже данного уровня может августовская статистика по объему промышленного производства в Италии, которую мы узнаем в 8.00 GMT.
Комментарии 0