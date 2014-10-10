Валютный обзор на 10.10 от компании EXNESS

AUDUSD: под давлением на фоне снижения динамики кредитования в Австралии

Покупать при пробое уровня 0,8800 с целью 0,8900. Стоп-лосс = 0,8740.

Причина торговой стратегии

Осси скорректировался к уровню поддержки 0,8745 после публикации негативной статистики по динамике кредитования в Австралии. В частности, число одобренных жилищных кредитов в этой стране в августе снизилось на 0,9%(м./м.), а инвестиционных – на 0,1% (м./м.).



USDJPY: под давлением на фоне сворачивания операций carry trade

Продавать при пробое уровня 107,53 с целью 106,93. Стоп-лосс = 108,00.

Причина торговой стратегии

Ухудшение прогноза МВФ по темпам роста мировой экономики в 2015 году заставляет инвесторов сворачивать операции carry trade на финансовых рынках. Закрытие американских фондовых индексов со снижением в 2% спровоцировало сегодня распродажи на азиатских фондовых площадках, что привело к укреплению японской валюты.



GBPUSD: консолидация выше уровня поддержки 1,6100

Покупать при пробое уровня 1,6140 с целью 1,6227. Стоп-лосс = 1,6080.

Причина торговой стратегии

Вчера Банк Англии не разочаровал сторонников проведения мягкой денежно-кредитной политики в Великобритании, сохранив неизменными процентную ставку и объем покупок активов. Похоже, что дефляция, зародившаяся в еврозоне, начинает распространяться и в Великобритании. Учитывая текущее значение индекса потребительских цен в Великобритании в 1,5%, вопрос скорого повышения учетной ставки в стране отпал сам собой. Сегодня некоторую поддержку британской валюте может оказать вероятный августовский рост торгового баланса Великобритании.



USDCAD: консолидация перед публикацией статистики по рынку труда Канады

Покупать при пробое уровня 1,1200 с целью 1,1260. Стоп-лосс = 1,1150.

Причина торговой стратегии

Падение цен на нефть WTI до 84 долларов сегодня окажет давление на канадскую валюту. Между тем, надежду на менее интенсивное ослабление луни обеспечивает ожидание сентябрьского роста занятости в Канаде на 18,7 тыс. человек.



Евро удерживает поддержку 1,2671 после публикации объема промышленного производства во Франции

Покупать при пробое уровня 1,2720 с целью 1,2786. Стоп-лосс = 1,2670.

Причина торговой стратегии

Евро получил поддержку от статистики по объему промышленного производства во Франции. Ключевой макроэкономический показатель второй экономики еврозоны в августе не изменился, оказавшись лучше прогноза -0,2% (м./м.). Однако евровым быкам стоит быть осторожными с покупками, дождавшись данных по промышленному производству в Италии.



EURJPY может обновить поддержку 136,60

Продавать при пробое уровня 136,60 с целью 135,80. Стоп-лосс = 137,10.

Причина торговой стратегии

Пара EURJPY с большим трудом удерживает поддержку 136,60 на фоне сворачивания операций carry trade на финансовых площадках. Спровоцировать падение ниже данного уровня может августовская статистика по объему промышленного производства в Италии, которую мы узнаем в 8.00 GMT.