Рецессия угрожает еврозоне

На прошлой неделе негативные прогнозы МВФ о будущих темпах роста мировой экономики усилили сворачивание операций carry trade на мировых финансовых рынках перед ожидаемым завершением в октябре программы QE3 в США.

На этой неделе стоит обратить внимание на финальную оценку ВВП еврозоны за 2 кв. 2014 года, а также статистику по инфляции и промышленному производству. После слов главы МВФ Лагард о том, что экономика еврозоны скатится в рецессию с вероятностью 40%, сомнения в этом отпали сами собой. Украинский кризис, как основная причина снижения роста инвестиций в еврозоне, вероятно, затянется до конца этого года, что позволит участникам рынка наблюдать новые минимумы по евро. В краткосрочной перспективе пара EURUSD, видимо, вновь протестирует уровень поддержки 1,2500.

Динамика пары USDJPY будет завязана на статистику по промышленному производству и розничным продажам в США. Несмотря на ожидаемый рост этих показателей, мы не исключаем снижения доллара до 107 йен в рамках коррекции к росту.

Британская валюта все никак не определится с дальнейшей траекторией своего движения. На этой неделе ее в ступор может поставить разнонаправленная макроэкономическая статистика по Великобритании. С одной стороны ожидается снижение уровня безработицы в стране до 6,1%, а с другой – сентябрьское падение инфляции до 1,4%. В краткосрочной перспективе британец, видимо, еще раз протестирует поддержку 1,5950, прежде чем перехватит инициативу у своего американского коллеги.