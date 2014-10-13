На этой неделе пара USD/RUB продолжит консолидироваться в диапазоне 40,00-40,50

Вот и наступил в РФ долгожданный налоговый период. Сегодня российские компании выплачивают налог на прибыль, завтра – страховые взносы в государственные внебюджетные фонды, что усиливает рост ставок межбанковского кредитования в РФ. На фоне увеличения спроса на рублевую ликвидность ЦБ РФ сегодня проведет аукцион РЕПО по предоставлению на 2 дня 220 млрд. рублей, ну а завтра традиционный недельный аукцион РЕПО. Безусловно, участники рынка ждут новинок ЦБ РФ в виде запуска аукционов валютного РЕПО, а также операций своп с золотом.

Отметим, что в минувшую пятницу были опубликованы слабые данные по ценам на экспорт и импорт в США, которые в сентябре снизились на 0,2% (г./г.) и 0,9% (г./г.) соответственно. Ценовая статистика свидетельствует о некотором ослаблении инфляционного давления в США, что может отсрочить повышение ФРС США процентных ставок.

Однако данные факторы смотрятся блекло на фоне падающих к 88,00 долларам за баррель ценам на нефть BRENT. Дело в том, что российские активы, как производная от черного золота с высоким коэффициентом бета, растут крайне редко, когда падает нефть. В связи с этим позиции рубля на этой неделе останутся неустойчивыми. Полагаем, в краткосрочной перспективе пара USD/RUB продолжит консолидацию в диапазоне 40,00 - 40,50.