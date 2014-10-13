Валютный обзор на 13.10 от компании EXNESS

EURUSD: рост на фоне снижения инфляционного давления в США

Покупать при пробое уровня 1,2710 с целью 1,2786. Стоп-лосс = 1,2670.

Причина торговой стратегии

В минувшую пятницу были опубликованы данные по ценам на экспорт и импорт в США, которые в сентябре снизились на 0,2% (г./г.) и 0,9% (г./г.) соответственно. Ценовая статистика свидетельствует о некотором ослаблении инфляционного давления в США, что может отсрочить повышение ФРС США процентных ставок.



GBPUSD: рост на фоне увеличения торгового баланса Великобритании

Покупать при пробое уровня 1,6135 с целью 1,6227. Стоп-лосс = 1,6080.

Причина торговой стратегии

Августовские данные по внешней торговле Великобритании вселили надежду в покупателей британской валюты. Торговый баланс Великобритании в отчетном периоде вырос с - 10,4 млрд. до - 9,1 млрд., оказавшись лучше прогноза -9,6 млрд. Учитывая, что сегодня США отдыхают, британец, вероятно, закрепится выше уровня сопротивления 1,6135.



USDCAD: консолидация в диапазоне 1,1164 – 1,1216

Продавать при пробое уровня 1,1164 с целью 1,1080. Стоп-лосс = 1,1216.

Причина торговой стратегии

Сентябрьские данные по рынку труда Канады удержали луни от более серьезного ослабления против доллара США. В отчетном периоде уровень занятости в Канаде вырос на 74,1 тыс. при прогнозе +18,7 тыс., а уровень безработицы снизился с 7,0% до 6,8%.В случае возобновления роста цен на нефть, мы ожидаем возвращения пары USDCAD к уровню поддержки 1,1080.



AUDUSD: рост на фоне увеличения импорта Китаем

Покупать при пробое уровня 0,8750 с целью 0,8900. Стоп-лосс = 0,8690.

Причина торговой стратегии

В сентябре 2014 года Китай нарастил экспорт на 15,3%, а импорт на 7% в годовом выражении. Данные позитивны для австралийской экономики, имеющей большой товарооборот с Китаем. Удержание парой AUDUSD годового уровня поддержки 0,8650 позволяет надеяться на формирование восходящего импульса.



EURJPY: коррекция от уровня поддержки 135,80

Покупать при пробое уровня 136,10 с целью 136,82. Стоп-лосс = 135,50.

Причина торговой стратегии

Индекс оптовых цен Германии в сентябре вырос на 0,1%(м./м.), как и ожидалось. Данные отражают небольшой рост инфляционного давления в крупнейшей экономике еврозоны, что может оказать некоторую поддержку евровым кросс-курсам.



USDCHF: консолидация в диапазоне 0,9469-0,9590

Покупать при пробое уровня 0,9590 с целью 0,9687. Стоп-лосс = 0,9540.

Причина торговой стратегии

На фоне практически пустого макроэкономического календаря сегодняшнее движение франка будут определять технические факторы. При пробое уровня сопротивления 0,9590 стоит вновь рассмотреть открытие длинных позиций по мировой резервной валюте.