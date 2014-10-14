Доллару «следовало бы» скорректироваться к 40 рублям

С наступлением налогового периода ставка межбанковского кредитования Mosprime –overnight уверенно закрепилась выше ключевой ставки Банка России, составив на вчерашний день 8,35%. Сегодня стоит обратить внимание на аукцион Федерального казначейства по размещению на банковских депозитах 100 млрд. руб. по ставке 8,5% на 35 дней. Полагаем, российский банковский сектор предъявит высокий спрос на рубли, учитывая, что на межбанковском рынке кредиты на 30 дней стоят 9,56%.

Отметим, что подписание на этой неделе целого блока соглашений между РФ и Китаем усилит инвестиционную активность в обеих экономиках. Мы полагаем, что благодаря валютным свопам «рубль-юань», большинство новых контрактов по поставкам российских энергоресурсов в Китай будет заключено в национальных валютах, а не долларах США.

В отношении пары USD/RUB можно заметить, что темпы ее роста постепенно замедляются, позволяя ЦБ РФ тратить меньше золотовалютных резервов. Участники рынка прекрасно понимают, что доллар переоценен примерно на 3-4 рубля, однако когда он скорректируется к этим уровням не скажет ни Силуанов, ни Набиуллина, ни другие. В краткосрочной перспективе мы ожидаем коррекции доллара до 40 рублей на фоне вероятного отскока цен на нефть BRENT от уровня поддержки 88,4 долларов.