Валютный обзор на 14.10 от компании EXNESS

Каталонцы поддержали евро

Покупать при отбое от уровня 1,2700 с целью 1,2786. Стоп-лосс = 1,2650.

Причина торговой стратегии

Новость, что референдум о независимости в Каталонии 9 ноября не будет проведен, вызвала бурный рост евро на рынке FOREX. В краткосрочной перспективе вероятно тестирование парой EURUSD уровня сопротивления 1,2786 ввиду сохранения целостности еврозоны.



USDCHF: под давлением на фоне ослабления доллара США

Продавать при пробое уровня 0,9469 с целью 0,9425. Стоп-лосс = 0,9510.

Причина торговой стратегии

Сентябрьские данные по индексу цен производителей в Швейцарии, вероятно, подтвердят развитие дефляционных процессов в этой стране. Однако ожидания укрепления пары EURUSD до уровня 1,2786 вероятно позволят паре USDCHF повторно протестировать поддержку 0,9469.



В краткосрочной перспективе золото протестирует уровень 1240 долл.

Покупать при пробое уровня 1240 с целью 1257. Стоп-лосс = 1230.

Причина торговой стратегии

Цены на золото продолжают подрастать на фоне разногласий среди членов Комитета по открытым рынкам относительно сроков ужесточения денежно-кредитной политики в США. С технической точки зрения при пробое золотом уровня сопротивления 1240 долл. стоит рассмотреть открытие длинных позиций.

AUDUSD: консолидация выше уровня поддержки 0,8775

Покупать при отбое от уровня 0,8775 с целью 0,8900. Стоп-лосс = 0,8700.

Причина торговой стратегии

Индекс настроений в деловых кругах Австралии в сентябре снизился с 8 п. до 5 п. Данные отражают вероятное замедление инвестиционной активности в национальной экономике, что может оказать некоторое давление на курс осси. Возможное снижение осси к уровню поддержки 0,8775 стоит использовать для открытия длинных позиций.



В краткосрочной перспективе пара EURJPY протестирует уровень 136,82

Покупать при пробое уровня 136,40 с целью 136,82. Стоп-лосс = 136,00.

Причина торговой стратегии

Вчера пара EURJPY на дневном графике сформировала разворотную свечную конфигурацию «бычье поглощение». По нашим оценкам в краткосрочной перспективе данный кросс-курс, вероятно, протестирует отметку 136,82. В долгосрочной перспективе из-за высоких темпов роста денежной базы в Японии йена останется под давлением на международном валютном рынке FOREX. Пока спрэд между доходностью 10-ти летних немецких и японских бондов находится на положительной территории, возможные просадки пары EURJPY, вероятно, будут выкупаться институциональными инвесторами.



GBPUSD: под давлением перед публикацией индекса потребительских цен в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,6032 с целью 1,5950. Стоп-лосс = 1,6090.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будет опубликован большой блок ценовой статистики по Великобритании. Ожидания сентябрьского снижения уровня инфляции в стране с 1,5% до 1,4% в годовом выражении, вероятно, приведут к тестированию фунтом поддержки 1,6032.