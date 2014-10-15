Вечером доллар попробует вырасти до 41,2 рублей

Гладя, как разворачивается ситуация, как с рублевой, так и долларовой ликвидностью в РФ, возникает ощущение полной безысходности. Предприятия РФ не могут занять по приемлемым ставкам деньги у банков, которые в свою очередь не могут получить должной поддержки от ЦБ РФ.

Вот вчера на аукционе РЕПО Банка России и депозитном, проведенным Федеральным казначейством, наблюдался повышенный спрос на рубли. В результате чего ставка межбанковского кредитования Mosprime –overnight уверенно закрепилась выше ключевой ставки Банка России, составив 8,65%. Однако наступивший налоговый период в нашей стране не сдержал ослабление рубля ввиду резко понизившихся цен на нефть.

В текущей ситуации перед Банком России встает непростая дилемма – или дальше закручивать гайки, повышая ключевую процентную ставку в стране или, что было принято вчера, прокредитовать 27 октября в долларах под залог ценных бумаг коммерческие банки РФ. Как говорится вопрос только в цене и сроках кредитования.

Сегодня внимание инвесторов привлечет публикация данных по розничным продажам и индексу цен производителей в США. Рост показателей просигнализирует об усилении потребительской активности американцев и увеличении инфляционных ожиданий в крупнейшей экономике мира, что может подтолкнуть пару USD/RUB к отметке в 41,20.