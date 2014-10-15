Валютный обзор на 15.10 от компании EXNESS

EURUSD: под давлением на фоне сокращения объема промышленного производства в еврозоне

Продавать при пробое уровня 1,2605 с целью 1,2500. Стоп-лосс = 1,2655.

Причина торговой стратегии

Евро вновь оказался под давлением после публикации негативной макроэкономической статистики из еврозоны. Падение объема промышленного производства, как и индекса настроений в деловых кругах еврозоны от ZEW, подтвердило развитие рецессионных процессов в данном регионе.



GBPUSD: под давлением на фоне снижения инфляции в Великобритании

Продавать при пробое уровня 1,5871 с целью 1,5755. Стоп-лосс = 1,5950.

Причина торговой стратегии

Сентябрьское падение инфляции в еврозоне с 1,5% до 1,2% оказалось шоком для покупателей британской валюты. Сегодня фунт сделает попытку коррекции к уровню сопротивления 1,5950 во время публикации статистики по рынку труда Великобритании. Между тем, вчерашний пробой данного уровня изменил к худшему техническую картину по фунту, повысив риски снижения британца к уровню 1,5755.



EURJPY: консолидация после публикации объема промышленного производства в Японии

Покупать при пробое уровня 136,55 с целью 137,93. Стоп-лосс = 136,00.

Причина торговой стратегии

Вчерашний обвал кросс-курса EURJPY спровоцировали новости о сокращении объема промышленного производства в еврозоне на 1,8%(м./м.). Однако в Японии аналогичный показатель в августе снизился на 1,9%(м./м.). С технической точки зрения, возобновление покупок по евро следует рассмотреть при пробое уровня сопротивления 136,55.

Осси сохраняет привлекательность вблизи уровня поддержки 0,8650

Покупать при отбое от уровня 0,8650 с целью 0,8750. Стоп-лосс = 0,8600.

Причина торговой стратегии

Сегодня поддержку австралийцу окажет октябрьский рост на 0,9% (м./м.) индекса потребительского доверия Австралии от Westpac. Однако поиски длинных позиций по осси следует рассматривать от уровня 0,8650.



GOLD: под давлением перед публикацией статистики по розничным продажам в США

Продавать при пробое уровня 1217 с целью 1204. Стоп-лосс = 1230.

Причина торговой стратегии

Сегодня внимание инвесторов привлечет публикация данных по розничным продажам и индексу цен производителей в США. Рост показателей просигнализирует об усилении потребительской активности американцев и увеличении инфляционных ожиданий в крупнейшей экономике мира. После закрытия гепа в 1225 долларов, цены на золото, вероятно, продолжат снижение к отметке 1217 долларов.



USDCAD: рост на фоне падения цен на нефть

Покупать при отбое от уровня 1,1272 с целью 1,1384. Стоп-лосс = 1,1220.

Причина торговой стратегии

Луни в эти дни приходится очень тяжко на фоне падения цен на нефть WTI. Тем не менее, учитывая существенную перекупленность пары USDCAD, открытие новых длинных позиций мы рассматриваем от уровня поддержки 1,1272.