Российская компания EXNESS станет партнером команды Infiniti Red Bull Racing

EXNESS станет официальным партнером команды «Формулы-1» – Infiniti Red Bull Racing. Начало партнерства запланировано c 1 января 2015 г. С этого времени на болидах команды появится логотип EXNESS.



Директор EXNESS, Петр Валов: «Мы очень гордимся предстоящим сотрудничеством с командой Infiniti Red Bull Racing. Red Bull и F1 – это одни из самых влиятельных и значимых брендов в мире, а философия команды Infiniti Red Bull Racing схожа с основополагающими принципами EXNESS - свободой и движением вперед».



Руководитель команды Infiniti Red Bull Racing, Кристиан Хорнер, так выразил свое отношение к партнерству с EXNESS: «Мы рады приветствовать EXNESS в качестве нашего партнера в следующем году. Суть идеологии нашей команды заключается в том, чтобы выделяться среди других твердой приверженностью стандартам качества и мастерству. В этом наш подход находит много общего с принципами компании, и мы с нетерпением ожидаем начала сотрудничества в предстоящем сезоне».



Особенно приятно, что начало нашего партнерства с одной из самых успешных команд «Формулы-1» совпадает с приходом в Infiniti Red Bull Racing нового российского пилота Даниила Квята. Группа компаний EXNESS также была основана российскими специалистами. Мы надеемся, что это совпадение принесет команде удачу уже в недалеком 2015 году.



Заключение договора о партнерстве состоялось в период значительного роста и укрепления позиций компании по всему миру. В сентябре этого года торговый объем EXNESS превысил 190 млрд. долларов США.