Доллар устал расти после сентябрьского ралли

Вчера доходность к погашению по десятилетним американским гособлигациям в моменте снизилась ниже 2% годовых, что вызвало полномасштабный обвал мировой резервной валюты на рынке FOREX. Мы полагаем, что слабая макроэкономическая статистика по розничным продажам и индексу цен производителей в США послужила лишь поводом к фиксации длинных позиций в американской валюте.

Сегодня участники рынка будут отслеживать сентябрьские данные по объему промышленного производства в США. В случае если показатель вырастет менее чем на 0,4%(м./м.), вчерашние распродажи доллара США продолжатся. В краткосрочной перспективе мы допускаем рост евро до уровня 1,3000, ожидая увидеть его в районе отметки 1,2200 в долгосрочной перспективе.