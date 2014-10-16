Российский рынок постепенно насытился долларами

Благодаря интервенциям Банка РФ на внутреннем валютном рынке, октябрьское падение на 11,4% цен на нефть BRENT привело к снижению стоимости рубля к доллару лишь на 3,4%.

Учитывая, что за первую половину октября российские банки и корпорации уже купили у Банка России 9,262 млрд. долларов, при необходимости погашения ими в этом месяце внешней задолженности примерно в 8 млрд. долларов, в ближайшие недели стоит рассчитывать на постепенное ослабление ажиотажного спроса на валюту в нашей стране.

Отметим, что вчерашнее тестирование 10-ти летними ОФЗ отметки в 10% годовых сделало их еще более привлекательными для стратегических инвесторов. Учитывая, что к концу 2014 года темпы роста инфляции в РФ, вероятно, выйдут в диапазон 7,5%-8,0% годовых, покупки российских бондов на минимумах 2014 года представляются лакомым кусочком. Если взглянуть на индекс РТС, торгующийся сейчас на 55 пунктов выше мартовского минимума, то и покупки российских акций вероятно скоро возобновятся. По доллару в краткосрочной перспективе мы ожидаем консолидации вблизи 41,00-41,20 рублей, сохраняя прогноз на конец 2014 года в 37,50 рублей.