В краткосрочной перспективе доллар продолжит консолидироваться вблизи 41 рубля

Несмотря на рост на 8,9 млн. баррелей запасов нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю, вчера цены на нефть марок BRENT и WTI повысились примерно на 3 доллара до уровней 86 и 83 доллара соответственно. Однако мы не исключаем, что до ноябрьского заседания ОПЕК нефть марки BRENT попробует протестировать уровень в 80 долларов, что вызовет рост пары USD/RUB до отметки 41,50.

В связи с сентябрьским ростом промышленного производства в США сегодня доллар, вероятно, попробует удержать уровень в 41 рубль. Отметим, что вчера наблюдался повышенный спрос на рубли, предложенные Федеральным казначейством РФ, сумевшим разместить 100 млрд. рублей на 35 дней по средневзвешенной ставке в 8,78% годовых. Вероятно, выплата 20 октября НДС российскими компаниями позволит российской валюте дать некоторый отпор своему американскому коллеге.