Валютный обзор на 17.10 от компании EXNESS

В краткосрочной перспективе золото может снизиться к 1229 долларам

Покупать при отбое от уровня 1229 с целью 1257. Стоп-лосс = 1210.

Причина торговой стратегии

Объем промышленного производства в США в сентябре вырос на 1,0% (м./м.), оказавшись лучше прогноза 0,4% (м./м.). В структуре данного показателя отмечалась позитивная динамика роста производства в добывающей промышленности (в том числе нефтедобычи) на 1,8% (м./м.). Полагаем, поддержку реальному сектору экономики США оказал рост промышленных заказов, а также снижение издержек производителей из-за падения цен на топливо. Статистика позитивна для доллара США. Между тем, с технической точки зрения, цены на золото после коррекции к поддержке 1229, вероятно, повысятся до отметки 1257.



USDCAD: консолидация вблизи уровня поддержки 1,1225

Продавать при пробое уровня 1,1225 с целью 1,1150. Стоп-лосс = 1,1275.

Причина торговой стратегии

Запасы нефти и нефтепродуктов в США за прошлую неделю выросли на 8,9 млн. баррелей, превысив прогноз 2,3 млн. баррелей. Несмотря на увеличение добычи нефти в США, цены на нефть WTI вчера выросли с 79 до 82 долларов, оказав поддержку канадскому доллару. С технической точки зрения, пробой парой USDCAD уровня 1,1225 послужит сигналом к ликвидации длинных позиций.



Евро стремится покорить «вершину» 1,2882

Покупать при пробое уровня 1,2882 с целью 1,2992. Стоп-лосс = 1,2830.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс еврозоны в августе вырос с 12,7 млрд. до 15,8 млрд. Базовый индекс потребительских цен в еврозоне в сентябре вырос с 0,7% до 0,8% в годовом выражении. Рост первого показателя, входящего в структуру ВВП еврозоны, как и второго, свидетельствующего о некотором усилении инфляционного давления, вероятно, окажут поддержку евро.

USDJPY: консолидация около уровня сопротивления 106,51

Покупать при пробое уровня 106,51 с целью 107,53. Стоп-лосс = 106,00.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликовано число выданных разрешений на строительство нового дома в США. Ожидается, что в сентябре показатель вырастет с 1,00 млн. до 1,04 млн., отразив рост деловой активности в строительном секторе США. Пара USDJPY, особо остро реагирующая на американскую статистику, вероятно, протестирует уровень сопротивления 106,51.



Киви может протестировать уровень 0,8000

Покупать при пробое уровня 0,8000 с целью 0,8092. Стоп-лосс = 0,7940.

Причина торговой стратегии

После сентябрьского ралли рост мировой резервной валюты на рынке FOREX несколько приостановился. Разница между ключевыми процентными ставками в Новой Зеландии и США привлекает покупателей киви, словно мотыльков, летящих на огонь будущего ужесточения процентной политики в США.



Фундаментальная стоимость осси близка к рынку

Покупать при отбое от уровня 0,8650 с целью 0,8812. Стоп-лосс = 0,8600.

Причина торговой стратегии

Ожидается, что 29 октября ФРС США полностью свернет программу покупок активов QE3. Это в свою очередь вызовет рост доходности к погашению по долгосрочным американским облигациям, повысив привлекательность американской валюты. Различные банки дают самые разнообразные прогнозы относительно фундаментальной стоимости осси – от 0,8000 до 0,9000. Мы ожидаем, что высокодоходный осси все же сумеет удержать поддержку 0,8650, сформировав импульс к росту.