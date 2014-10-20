Газ «определит» будущее еврозоны

На этой неделе большее значение для европейцев сыграет трехсторонняя встреча по газу России, ЕС и Украины, которая состоится 21 октября в Брюсселе. В случае если Украина действительно погасит часть своей задолженности по газу перед РФ, можно ожидать роста спроса на евро, выступающего сейчас в качестве рискованного актива. В течение недели пара EURUSD, вероятно, протестирует уровень 1,2900. В случае если бы ЕС снял санкции в отношении РФ, можно было бы закладывать рост евро выше уровня 1,3000, названного в свое время М.Драги «справедливым» для второй валюты мира.

Британский фунт на этой неделе может припасть к отметке 1,6000 из-за возможного торможения в 3 кв. 2014 года годовых темпов роста британской экономики с 3,2% до 3,0%.

После тестирования парой USDJPY максимума 2013 года в районе уровня 105,50 вероятно возобновление роста доллара до 107,50 йен. 22 октября особое внимание долларовым быкам стоит уделить данным по потребительской инфляции в США, темпы роста которой в сентябре, вероятно, сохранятся на уровне 1,7% годовых.

Некоторую тревогу за будущее товарно-сырьевых валют вызывают опасения снижения темпов роста китайской экономики в 3 кв. 2014 года с 7,5% до 7,2% в годовом выражении. Полагаем, снижение осси к уровню годовой поддержки 0,8650 привлечет к нему новых покупателей.