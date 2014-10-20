На этой неделе доллар может упасть ниже 40 рублей

От завтрашних переговоров по газу между РФ, Украиной и ЕС зависит очень многое, и в первую очередь энергетическая безопасность Украины и ЕС. Вероятно, в ближайшее время политические амбиции запада будут утихать по мере скатывания экономики ЕС в рецессию. Мы полагаем, что успешное завершение газовых переговоров позволит рублю существенно укрепиться к бивалютной корзине. В частности, доллар может снизиться к отметкам 40,00 и 39,50 рублей.

Конечно, основным событием октября на финансовых рынках станет завершение программы покупок активов в США. Несмотря на это, перспективы дальнейшего существенного роста доллара и скорого повышения процентных ставок в США остаются низкими в связи с падением инфляционных ожиданий в крупнейшей экономике мира.