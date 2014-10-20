Валютный обзор на 20.10 от компании EXNESS

GOLD: консолидация выше уровня поддержки 1229 долларов

Покупать при отбое от уровня 1229 с целью 1257. Стоп-лосс = 1210.

Причина торговой стратегии

После публикации в минувшую пятницу статистики по строительному сектору США, а также индекса потребительского доверия от мичиганского университета, позиции доллара на рынке FOREX остаются устойчивыми. Между тем высказывание Джеймса Булларда относительно слабого инфляционного давления в США не способствует покупкам мировой резервной валюты.



USDCAD: консолидация перед публикацией объема оптовых продаж в Канаде

Продавать при пробое уровня 1,1225 с целью 1,1150. Стоп-лосс = 1,1275.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительских цен Канады в сентябре снизился с 2,1% до 2,0% в годовом выражении, как и ожидалось. При этом ядро показателя в отчетном периоде сохранилось на отметке 2,1% годовых. Полагаем, инфляционная статистика не окажет существенного влияния на луни. Сегодня в 12.30 GMT стоит обратить внимание на публикацию августовского объема оптовых продаж в Канаде.



GBPUSD: консолидация после публикации индекса цен на жилье в Великобритании

Покупать при отбое от уровня 1,6020 с целью 1,6126. Стоп-лосс = 1,5960.

Причина торговой стратегии

Индекс цен на жильё в Великобритании Rightmove в октябре снизился с 7,9% до 7,6% в годовом выражении. Данные отражают снижение покупательной способности британских домохозяйств, что может оказать давление на фунт.

Осси замер перед публикацией ВВП Китая за 3 кв. 2014 года

Покупать при отбое от уровня 0,8700 с целью 0,8812. Стоп-лосс = 0,8640.

Причина торговой стратегии

Ожидания замедления ВВП Китая в 3 кв. 2014 года с 7,5%(г./г.) до 7,2%(г./г.) оказывают давление на товарно-сырьевые валюты. Завтра, когда будет опубликован важнейший макроэкономический показатель крупнейшего торгового партнера Австралии, можно ожидать снижения пары AUDUSD к уровням 0,8700 и 0,8650.



EURUSD: под давлением на фоне снижения индекса цен производителей Германии

Покупать при отбое от уровня 1,2722 с целью 1,2800. Стоп-лосс = 1,2670.

Причина торговой стратегии

Индекс цен производителей Германии в сентябре снизился на 1% (г./г.), как и ожидалось. Статистика подтверждает снижение инфляционного давления в крупнейшей европейской экономике, что, вероятно, окажет давление на евро. Однако днем, в момент выхода августовских данных по платежному балансу еврозоны, спрос на евро может возобновиться.



EURJPY: консолидация выше уровня поддержки 136,55

Покупать при отбое от уровня 136,55 с целью 137,93. Стоп-лосс = 136,00.

Причина торговой стратегии

Валютная пара EURJPY, выросшая более чем на 2,5 фигуры с 16 октября, в ближайшее время может пойти на штурм сопротивления 137,93. Важнейшим фактором поддержки евро и кросс-курса EURJPY станет успешное завершение газовых переговоров между ЕС, Украиной и РФ.