Валютный обзор на 21.10 от компании EXNESS

AUDUSD: рост после публикации протоколов РБА

Покупать при отбое от уровня 0,8812 с целью 0,8900. Стоп-лосс = 0,8750.

Причина торговой стратегии

Протоколы предыдущего заседания Резервного банка Австралии отразили необходимость сохранения стабильных процентных ставок в стране. Национальный регулятор ожидает, что умеренный рост ВВП Австралии продолжился в 3-м кв. 2014 года. Полагаем на фоне нейтрально-позитивной статистики, осси закрепится выше уровня сопротивления 0,8812.



NZDUSD: рост после публикации ВВП Китая за 3 кв. 2014 года

Покупать при отбое от уровня 0,7984 с целью 0,8092. Стоп-лосс = 0,7914.

Причина торговой стратегии

ВВП Китая в 3 кв. 2014 года вырос на 7,3%(г./г.), превысив консенсус-прогноз в 7,2%(г./г.). Кроме того, в сентябре динамику лучше рынка продемонстрировал объем китайского промышленного производства, рост которого составил 8,0%(г./г.). Полагаем, статистика окажет поддержку товарно-сырьевым активам, в том числе и киви.



USDJPY: под давлением после публикации индекса деловой активности в производственном секторе Японии

Продавать при отбое от уровня 106,51 с целями 106,00 и 105,19. Стоп-лосс = 107,00.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности в производственном секторе Японии в августе снизился на 0,1% (м./м.) при прогнозе -0,3%(м./м.). Несмотря на отрицательное значение, с июня 2014 года темпы снижения данного показателя последовательно сокращались, отражая восстановление спроса на промышленную продукцию после повышения налога с продаж в Японии.

GOLD: консолидация около уровня сопротивления 1250 долларов

Покупать при пробое уровня 1250 с целью 1273. Стоп-лосс = 1240.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 14.00 GMT будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США. Ожидаемый в сентябре рост показателя с 5,05 млн. до 5,11 млн. может оказать некоторую поддержку доллару США. Между тем, пробой уровня сопротивления 1250 долл. послужит сигналом для покупок золота.



USDCHF: под давлением на фоне роста торгового баланса Швейцарии

Покупать при отбое от уровня 0,9358 с целью 0,9473. Стоп-лосс = 0,9300.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Швейцарии в сентябре вырос с 1,33 млрд. до 2,45 млрд. Рост данного показателя, входящего в структуру ВВП страны, окажет поддержку швейцарской национальной валюте.



GBPUSD: консолидация в диапазоне 1,6126-1,6228

Покупать при отбое от уровня 1,6126 с целью 1,6228. Стоп-лосс = 1,6050.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 8.30 GMT будет опубликован показатель чистых заимствований государственного сектора Великобритании. В случае если показатель превысит значение в 9,3 млрд. фунтов, можно ожидать снижения пары GBPUSD к уровню поддержки 1,6126.