Валютный обзор на 22.10 от компании EXNESS

AUDUSD: рост на фоне увеличения инфляционных ожиданий в Австралии

Покупать при пробое уровня 0,8820 с целью 0,8900. Стоп-лосс = 0,8750.

Причина торговой стратегии

Вчерашняя публикация статистики по продажам домов на вторичном рынке недвижимости США вынудила осси нырнуть под уровень поддержки 0,8813. Однако сегодня его поддержала новость о росте инфляции в Австралии на 0,5%(кв./кв.) в 3 кв. 2014 года, которая превысила прогноз 0,4%(кв./кв.). Отметим, что Резервный банк Австралии из-за бурного роста цен на жилье в стране, не намеревается снижать ключевую процентную ставку, опасаясь разгона инфляции.



USDJPY: рост после публикации торгового баланса Японии

Покупать при пробое уровня 107,37 с целью 108,08. Стоп-лосс = 106,80.

Причина торговой стратегии

Дефицит внешней торговли Японии в сентябре составил 958,3 млрд. йен при прогнозе 768,2 млрд. йен. Несмотря на существенное ослабление с лета этого года японской валюты, торговый баланс Японии до сих пор не может выйти из отрицательной зоны. С целью разгона инфляции, а, следовательно, и ослабления йены, Банк Японии в следующем году, вероятно, увеличит ежегодные темпы роста денежной базы с текущего уровня 60-70 трлн. йен.



GBPUSD: консолидация перед публикацией протоколов Банка Англии

Покупать при пробое уровня 1,6150 с целью 1,6228. Стоп-лосс = 1,6090.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем будут опубликованы минутки Банка Англии. Как и в прошлый раз ожидается, что только 2 члена Комитета по монетарной политике Банка Англии проголосовали за повышение ключевой процентной ставки в стране. Полагаем, новость окажется нейтральной для фунта.

GOLD: под давлением перед публикацией индекса потребительских цен в США

Покупать при отбое от уровня 1233 с целью 1255. Стоп-лосс = 1222.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован индекс потребительских цен в США. Если инфляция в крупнейшей экономике мира превысит значение 1,7%(г./г.), вероятность скорого роста ключевой процентной ставки в США увеличится. Неудавшаяся попытка пробоя золотом уровня 1250 долл., вероятно, приведет к его снижению до 1233 долл.



USDCAD: под давлением перед решением Банка Канады по процентной ставке

Продавать при пробое уровня 1,1202 с целью 1,1078. Стоп-лосс = 1,1260.

Причина торговой стратегии

Ожидается, что сегодня вечером Банк Канады сохранит ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,00%. В условиях сохраняющейся в Канаде высокой безработицы, на 0,8 п.п. превышающей докризисное значение 6,0%, при 2% инфляции, решение регулятора сохранить ставку на низком уровне будет выглядеть вполне логично. Полагаем, стабилизация цен на нефть WTI в районе 82,50 долларов, позволит паре USDCAD пробить поддержку 1,1202.



EURUSD: консолидация в диапазоне 1,2704-1,2835

Покупать при пробое уровня 1,2750 с целью 1,2835. Стоп-лосс = 1,2700.

Причина торговой стратегии

Сегодня не ожидается выхода значимой макроэкономической статистики из еврозоны. Неудавшееся вчера подписание газового соглашения между ЕС, Украиной и РФ, вероятно, ограничит спрос на евро на международном валютном рынке.