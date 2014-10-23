В краткосрочной перспективе доллар может снизиться к 41,1 рублям

Мы полагаем, что в ближайшее время правительство одобрит выделение 1,5-2,0 трлн. рублей Роснефти из ФНБ. Именно этой компании в декабре 2014 года придётся гасить значительную часть из 31,8 млрд. долл. внешних долгов, приходящихся на корпоративный сектор РФ. По мнению Банка РФ риски, связанные с выплатами внешних обязательств нефтегазовых и металлургических компаний в 2014-2015 годах, получающих основную выручку в долларах, остаются умеренными. Вероятно, данные компании смогут перекредитоваться в крупнейших коммерческих банках РФ, которым в свою очередь поможет Банк России и Минфин, планирующие запустить операции валютного РЕПО и валютные депозитные аукционы.

Хотелось бы отметить, что экономическую политику правительства РФ на 2015-2017 годы многие эксперты, в том числе господин С. Гуриев, воспринимают как неэффективную. Однако то, что планируемый ежегодный дефицит бюджета РФ в этот период ограничится 0,6% от ВВП, в отличие, например от дефицита «развитой» еврозоны в 4,1% (по данным ЕЦБ на 1 кв. 2014 года), хотя бы по этому признаку позволяет говорить о консервативном подходе российского правительства.

Полагаем, на следующей неделе Банк РФ сможет оказать поддержку рублю, подняв ключевую процентную ставку с 8,00% до 8,25%. В краткосрочной перспективе, мы ожидаем коррекции доллара к 41,1 рублям на фоне вероятного замедления в октябре индекса деловой активности в производственном секторе США с 57,5 п. до 57,2 п.