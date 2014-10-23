Валютный обзор на 23.10 от компании EXNESS

GOLD: консолидация перед публикацией индекса деловой активности в производственном секторе США

Покупать при отбое от уровня 1233 с целью 1255. Стоп-лосс = 1222.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительских цен США в сентябре вырос на 1,7% (г./г.) при прогнозе +1,6%(г./г.). Несмотря на лучшую оценку, годовые темпы роста данного показателя остались на уровне августа, находясь на 0,3 п.п. ниже таргетируемого ФРС США значения в 2,0%. Сегодня разочаровать долларовых быков может вероятное снижение с 57,5 п. до 57,2 п. в октябре индекса деловой активности в производственном секторе США от компании Markit.



USDCAD: консолидация выше уровня поддержки 1,1202

Продавать при пробое уровня 1,1202 с целью 1,1078. Стоп-лосс = 1,1260.

Причина торговой стратегии

Банк Канады прогнозирует возвращение экономики Канады к полной загруженности во второй половине 2016 г., а не в середине 2016 г., как прогнозировалось в июле. По мнению национального регулятора, доллар США остается сильнее канадского доллара в связи с различиями в мировом экономическом росте и денежно-кредитной политике. Между тем, отказ от упоминаний нейтральной позиции в отношении будущих решений по ставке в Канаде оказал поддержку курсу луни.



EURUSD: под давлением на фоне вероятного снижения индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны

Продавать при пробое уровня 1,2600 с целью 1,2500. Стоп-лосс = 1,2650.

Причина торговой стратегии

Сегодня днем участники рынка смогут подтвердить или опровергнуть начало рецессии в еврозоне. Если индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны в октябре снизится ниже 50 п., можно ожидать падения курса евро к уровням 1,2600 и 1,2500.

NZDUSD: под давлением на фоне снижения индекса потребительских цен Новой Зеландии в 3 кв. 2014 года

Покупать при отбое от уровня 0,7792 с целью 0,7892. Стоп-лосс = 0,7742.

Причина торговой стратегии

Киви обвалился после публикации индекса потребительских цен Новой Зеландии в 3 кв. 2014 года. В отчетном периоде инфляция снизилась с 1,6%(г./г.) до 1,0%(г./г.). В условиях ужесточения денежно-кредитной политики в США, слабые инфляционные ожидания в Новой Зеландии будут тянуть пару NZDUSD на дно.



USDJPY: консолидация под уровнем сопротивления 107,37

Покупать при пробое уровня 107,37 с целью 108,08. Стоп-лосс = 106,80.

Причина торговой стратегии

Индексы деловой активности в производственных секторах Японии и Китая в октябре выросли с 51,7 п. до 52,8 п. и с 50,2 п. до 50,4 п. соответственно. Данные отражают рост реального сектора 3-ей и 2-ой экономик мира, что будет способствовать совершению сделок carry trade в Азии.



Протоколы Банка Англии подставили подножку фунту

Продавать при пробое уровня 1,6000 с целью 1,5940. Стоп-лосс = 1,6050.

Причина торговой стратегии

Фунт обвалился после публикации протоколов Банка Англии. Британский регулятор заявил о том, что низкий уровень сентябрьской инфляции в Великобритании повлиял на сохранение ключевой процентной ставки в стране на уровне 0,5%. Кроме того, как и ожидалось большинством аналитиков, замедление экономики еврозоны, «зацепило» и Великобританию. Между тем, интрига относительно того, кто первым повысит ставку – Банк Англии или ФРС США сохраняется. По нашим оценкам, все же США это сделают раньше, а именно в апреле 2015 года. В краткосрочной перспективе, мы ожидаем тестирования фунтом уровня поддержки 1,5940.