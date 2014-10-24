Доллар прощупает уровень в 42 рубля

Публикация октябрьских индексов деловой активности в производственных секторах еврозоны и Китая в некоторой степени развеяла опасения, связанные с торможением экономического роста крупнейших торговых партнеров РФ.

Отметим, что цены на нефть, в значительной степени определяющие устойчивость платежного баланса РФ, на фоне запуска стимулирующих мер в еврозоне и Китае до конца этого года вполне могут скорректироваться к 90 долларам за баррель BRENT. Это в свою очередь может вызвать укрепление российской валюты, как минимум, до 40 рублей за доллар США.

Безусловно, основной угрозой для рубля в ближайшее время может стать возможное понижение рейтинга РФ агентством S&P, что вызовет распродажи ОФЗ. Между тем, даже если нерезиденты распродадут свой пакет ОФЗ, стоимостью чуть меньше 25 млрд. долларов, это не вызовет паники на рынках. Дело в том, что по итогам первых трех кварталов 2014 года из РФ итак уже вывели 85 млрд. долларов.

Сегодня оказать давление на доллар способна статистика по продажам новых домов в США. Ожидается, что в сентябре продажи снизятся с 504 тыс. до 473 тыс. Полагаем, вероятная фиксация длинных позиций по доллару начнется вблизи уровня в 42 рубля.