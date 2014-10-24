Валютный обзор на 24.10 от компании EXNESS

GOLD: консолидация перед публикацией сентябрьской статистики по продажам новых домов в США

Покупать при пробое уровня 1235 с целью 1250. Стоп-лосс = 1220.

Причина торговой стратегии

Несмотря на октябрьское снижение индекса деловой активности в производственном секторе, а также рост числа заявок на получение пособия по безработице в США, мировая резервная валюта укрепилась к золоту. Сегодня оказать давление на доллар способна статистика по продажам новых домов в США. Ожидается, что в сентябре продажи снизятся с 504 тыс. до 473 тыс.



GBPUSD: под давлением перед публикацией ВВП Великобритании за 3 кв. 2014 года

Продавать при пробое уровня 1,6000 с целью 1,5940. Стоп-лосс = 1,6050.

Причина торговой стратегии

Вчера британская валюта вновь протестировала уровень поддержки 1,6000. Давление на фунт оказало сентябрьское падение розничных продаж в Великобритании на 0,3%(м./м.), а также снижение числа выданных разрешений на ипотечное кредитование с 41,4 тыс. до 39,3 тыс. Сегодня днем на фоне ожидаемого снижения годовых темпов роста экономики Великобритании в 3 кв. 2014 года фунт, вероятно, протестирует поддержку 1,5940.



EURUSD: консолидация под уровнем сопротивления 1,2675

Покупать при пробое уровня 1,2675 с целью 1,2730. Стоп-лосс = 1,2625.

Причина торговой стратегии

Публикация октябрьского индекса деловой активности в производственном секторе еврозоны в некоторой степени развеяла опасения, связанные со скатыванием Европы в рецессию. В отчетном периоде индекс вырос с 50,3 п. до 50,7 п., оказавшись лучше прогноза 50,0 п. С технической точки зрения, пробой единой европейской валютой уровня сопротивления 1,2675 послужит сигналом к возобновлению покупок.

Киви растет, несмотря на снижение торгового баланса Новой Зеландии

Покупать при отбое от уровня 0,7792 с целью 0,7904. Стоп-лосс = 0,7742.

Причина торговой стратегии

Торговый баланс Новой Зеландии в сентябре снизился с (-489 млн.) до (- 1350 млн.). Снижение чистого экспорта, входящего в структуру ВВП страны, окажет давление на курс киви. Возможное тестирование парой NZDUSD уровня поддержки 0,7792 можно использовать для открытия длинных позиций.



Риски тестирования парой USDJPY уровня 109,89 остаются высокими

Покупать при пробое уровня 108,35 с целью 109,89. Стоп-лосс = 107,50.

Причина торговой стратегии

Валютная пара USDJPY на следующей неделе, вероятно, попробует приблизиться к уровню сопротивления 109,89. Несмотря на неоднозначную макроэкономическую статистику по США, ожидания завершения ФРС США программы покупок активов – QE3, заставляют инвесторов покупать доллар США против низкодоходных валют.



EURJPY: консолидация под уровнем сопротивления 137,02

Покупать при пробое уровня 137,02 с целью 137,93. Стоп-лосс = 136,50.

Причина торговой стратегии

Индекс потребительского доверия в Германии от Gfk в ноябре вырос с 8,4 п. до 8,5 п., оказавшись лучше прогноза 8,1 п. Данные сигнализируют о вероятном росте потребительских расходов немецких домохозяйств, формирующих значительную часть ВВП Германии.