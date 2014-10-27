На этой неделе доллар может снизиться к 41 рублю

Сегодня складывается благоприятный внешний фон для российского рубля. Главным экономической новостью прошлой недели стало решение агентства S&P сохранить кредитный рейтинг РФ на уровне «BBB-» хотя и с негативным прогнозом. Эта новость сняла угрозу распродажи нерезидентами пакета ОФЗ стоимостью около 1 трлн. рублей. Если в ближайшие недели обстановка на юго-востоке Украины по крайней мере не будет ухудшаться, российская валюта до конца этого года наверняка сумеет отыграть несколько рублей у доллара США.

Долгожданным событием этой недели станет запуск ЦБ РФ аукционов валютного РЕПО. Мы не сомневаемся, что в случае необходимости ЦБ РФ в рамках этих операций предоставит не только 50 млрд. долл. до конца 2016 года, а может быть даже и все 100 млрд. долл. Валютная поддержка ЦБ РФ крупнейших кредитных учреждений РФ, а также нефтегазовых компаний, позволит последним покупать в значительно меньшем объеме валюту на Московской бирже. Таким образом, риски значительного ослабления рубля в 2015 году, когда в нашей стране произойдет переход к инфляционному таргетированию, существенно снизятся.

В краткосрочной перспективе подпортить настроение рублю способно сворачивание программы QE3 в США. Тем не менее, до конца этой недели мы ожидаем коррекции доллара к 41 рублю.