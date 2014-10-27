ФРС США сыграет первую скрипку на валютном рынке

Знаковым событием этой недели станет заседание ФРС США. Ожидается, что крупнейший Центробанк мира 29 октября полностью свернет программу покупок активов –QE3. Безусловно, вслед за этим последует рост долгосрочных процентных ставок в США. Мы полагаем, что доходности десятилетних американских бондов вырастут с 2,26% до 3,00% в среднесрочной перспективе. В рамках стратегии carry trade вероятен рост пары USDJPY до уровня 110,00.

Даже не смотря на то, что 25 из 130 европейских банков не прошли стресс-тестов ЕЦБ, существенного снижения единой европейской валюты на рынке FOREX не предвидится. Спрос на европейские активы возобновится, если 29 октября Украина и РФ при посредничестве Еврокомиссии согласуют вопрос поставок газа на Украину и транзит газа через Украину в Европу. На успех газовых переговоров настраивает вероятное предоставление Европой Киеву кредита в размере 1 млрд. долл., о чем недавно заявил господин Баррозу. В течение недели евро, вероятно, продолжит консолидацию выше уровня поддержки 1,2600.

На фоне замедления темпов роста ВВП британской экономики в 3 кв. 2014 года фунт на этой неделе может снизиться ниже уровня поддержки 1,6000. Для реализации такого сценария темпы роста американской экономики за этот же период должны оказаться выше значения в 3,1% (кв./кв.).