Знаковым событием этой недели станет заседание ФРС США. Ожидается, что крупнейший Центробанк мира 29 октября полностью свернет программу покупок активов –QE3. Безусловно, вслед за этим последует рост долгосрочных процентных ставок в США. Мы полагаем, что доходности десятилетних американских бондов вырастут с 2,26% до 3,00% в среднесрочной перспективе. В рамках стратегии carry trade вероятен рост пары USDJPY до уровня 110,00.
Даже не смотря на то, что 25 из 130 европейских банков не прошли стресс-тестов ЕЦБ, существенного снижения единой европейской валюты на рынке FOREX не предвидится. Спрос на европейские активы возобновится, если 29 октября Украина и РФ при посредничестве Еврокомиссии согласуют вопрос поставок газа на Украину и транзит газа через Украину в Европу. На успех газовых переговоров настраивает вероятное предоставление Европой Киеву кредита в размере 1 млрд. долл., о чем недавно заявил господин Баррозу. В течение недели евро, вероятно, продолжит консолидацию выше уровня поддержки 1,2600.
На фоне замедления темпов роста ВВП британской экономики в 3 кв. 2014 года фунт на этой неделе может снизиться ниже уровня поддержки 1,6000. Для реализации такого сценария темпы роста американской экономики за этот же период должны оказаться выше значения в 3,1% (кв./кв.).
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