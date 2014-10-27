Валютный обзор на 27.10 от компании EXNESS

В краткосрочной перспективе цены на золото могут протестировать поддержку 1222 долл.

Продавать при пробое уровня 1222 с целью 1183. Стоп-лосс = 1240.

Причина торговой стратегии

Цены на золото перед ожидаемым сворачиванием программы QE3 в США чувствуют себя немного некомфортно. С технической точки зрения, пробой поддержки 1222 долл. послужит сигналом к открытию коротких позиций по драгоценному металлу.



GBPUSD: консолидация около уровня сопротивления 1,6110

Покупать при пробое уровня 1,6110 с целью 1,6183. Стоп-лосс = 1,6050.

Причина торговой стратегии

Несмотря на снижение годовых темпов роста ВВП Великобритании с 3,2% до 3,0% в 3 кв. 2014 года, пара GBPUSD выросла до уровня 1,6100 на фоне слабости мировой резервной валюты. Доллар США в пятницу стал терять позиции на рынке FOREX после публикации слабой статистики по продажам новых домов на первичном рынке недвижимости США.



EURUSD: консолидация перед публикацией индекса настроений в деловых кругах Германии Ifo

Покупать при пробое уровня 1,2730 с целью 1,2835. Стоп-лосс = 1,2675.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 8.00 GMT будет опубликован индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo. В октябре ожидается незначительное снижение показателя с 104,7 п. до 104,6 п. Полагаем, данные не окажут значимого давления на евро. Ожидания октябрьского ускорения потребительской инфляции в еврозоне до 0,4% (г/г) вынуждают институциональных инвесторов закрывать шорты по евро.

USDJPY: под давлением перед публикацией индекса деловой активности в сфере услуг США

Покупать при отбое от уровня 107,50 с целью 108,35. Стоп-лосс = 107,00.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 13.45 GMT будет опубликован индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг США от компании Markit. Ожидаемое в октябре снижение показателя с 58,9 п. до 57,9 п., вероятно, окажет давление на мировую резервную валюту. При снижении пары USDJPY к уровню поддержки 107,50 стоит рассмотреть открытие длинных позиций.



В краткосрочной перспективе пара EURJPY может протестировать отметку 137,93

Покупать при отбое от уровня 137,02 с целью 137,93. Стоп-лосс = 136,50.

Причина торговой стратегии

Евровые кросс-курсы сегодня растут после публикации в целом благоприятных результатов стресс-тестов, проведенных ЕЦБ. Пара EURJPY, преодолевшая уровень сопротивления 137,02, в ближайшее время, вероятно, попробует протестировать отметку 137,93.



USDCHF: под давлением на фоне роста спроса на европейские активы

Продавать при пробое уровня 0,9473 с целью 0,9405. Стоп-лосс = 0,9520.

Причина торговой стратегии

Рост пары EURUSD на рынке FOREX сегодня оказывает давление на пару USDCHF. Между тем, несмотря на неоднозначную макроэкономическую статистику по США, намерение ФРС США свернуть 29 октября программу покупок активов QE3, вероятно, позволит мировой резервной валюте укрепиться в среднесрочной перспективе.