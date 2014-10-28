Валютный обзор на 28.10 от компании EXNESS

USDJPY: консолидация в диапазоне 107,50-108,35

Покупать при отбое от уровня 107,50 с целью 108,35. Стоп-лосс = 107,00.

Причина торговой стратегии

Сегодня господин Курода заявил о том, что японская экономика демонстрирует восстановление после повышения налога с продаж. Его слова подтвердил сентябрьский рост на 2,3% (г./г.) розничных продаж в Японии, который оказался лучше прогноза 0,9% (г./г.). Данные позитивны для японской валюты. Перед завтрашним заседанием ФРС США возможное снижение пары USDJPY к уровню поддержки 107,50 можно использовать для открытия длинных позиций.



EURJPY: консолидация под уровнем сопротивления 137,30

Покупать при пробое уровня 137,30 с целью 137,93. Стоп-лосс = 136,80.

Причина торговой стратегии

Перед очередными газовыми переговорами между Украиной, РФ и ЕС евровые кросс-курсы демонстрируют склонность к росту. Полагаем, спрос на пару EURJPY возрастет, как только будет пробит уровень сопротивления 137,30.



USDCHF: под давлением на фоне снижения индекса деловой активности в сфере услуг США

Продавать при пробое уровня 0,9473 с целью 0,9405. Стоп-лосс = 0,9520.

Причина торговой стратегии

Индекс деловой активности менеджеров по снабжению в сфере услуг США в октябре снизился с 58,9 п. до 57,3 п. Учитывая, что сделки в сфере услуг формируют значительную часть ВВП США, мы ожидаем падения стоимости мировой резервной валюты.

GOLD: консолидация перед публикацией объема заказов на товары длительного пользования в США

Продавать при пробое уровня 1222 с целями 1205 и 1183. Стоп-лосс = 1232.

Причина торговой стратегии

Сегодня в 12.30 GMT будет опубликован объем заказов на товары длительного пользования в США. Если в сентябре данный показатель превзойдет прогнозное значение 0,4%(м./м.), можно ожидать укрепления доллара к золоту.



EURUSD: рост на фоне увеличения инфляционных ожиданий в Германии

Покупать при пробое уровня 1,2730 с целью 1,2835. Стоп-лосс = 1,2675.

Причина торговой стратегии

Цены на импорт в Германии в сентябре выросли на 0,3%(м/м), оказавшись лучше прогноза - 0,1% (м/м). Данные отражают повышение инфляционного давления в крупнейшей экономике еврозоны, что может оказать поддержку евро.



USDCAD: консолидация выше уровня поддержки 1,1200

Продавать при пробое уровня 1,1194 с целью 1,1078. Стоп-лосс = 1,1250.

Причина торговой стратегии

За последнюю неделю луни продолжил торговаться в узком диапазоне, консолидируясь чуть выше уровня поддержки 1,1200. Низкие цены на нефть марки WTI не позволяют канадскому доллару развить наступление против своего американского коллеги. С технической точки зрения, пробой поддержки 1,1200 послужит сигналом к закрытию длинных позиций по доллару США.